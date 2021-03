“Vivimos deprisa sin fijar recuerdos. Luego cuesta recuperarlos”

Ascensión tiene 69 años y confiesa que “cuando se envejece una de las cosas que más preocupan es sufrir problemas de memoria”. Por eso decidió apuntarse a uno de los talleres ‘online’ del Ayuntamiento. “Nos daban pautas para saber asentar mejor los recuerdos, como fijarte en ese recuerdo, no estar dispersa en otras cosas, y cada cierto tiempo volver a actualizar el recuerdo”, explica esta profesora jubilada que admite que al vivir deprisa, los recuerdos no se fijan. “Antes veías álbumes de fotos y retomabas los recuerdos pero ahora con los móviles no tenemos eso y cuesta más actualizar esos recuerdos para no perderlos. Si veo una foto de cuando mis hijos eran pequeños me da mucha rabia no saber dónde era”, admite.

“He sido profesora de ciencias y he sido más de razonar. Me cuesta memorizar y por eso me apunté al curso”