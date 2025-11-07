Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Nueva promoción de viviendas en construcción en la avenida Obispo Sancho de Castilla, en el barrio Pizarrales.
Viviendas públicas de alquiler para jóvenes en Salamanca

El 30 % de las 325 viviendas de alquiler construidas por el Patronato Municipal del Ayuntamiento de Salamanca están reservadas de manera exclusiva o priorizan para personas menores de 36 años

Salamanca

Viernes, 7 de noviembre 2025, 05:00

Ayuntamiento de Salamanca

  • Dirección Plaza Mayor, 1. C.P.37002 - Salamanca

  • Teléfono 923 27 91 00

  • Página web www.aytosalamanca.es

El Ayuntamiento de Salamanca continúa incrementando el parque municipal de vivienda para facilitar el acceso a precios asequibles a las personas con más dificultades económicas, principalmente a jóvenes y familias con hijos. El Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) ha construido 325 viviendas de alquiler, de las que el 30 % están reservadas de manera exclusiva o con carácter preferente para menores de 36 años.

Es el caso de la última promoción en construcción con financiación de fondos europeos NextGenerationEU en el barrio Pizarrales, en la avenida Obispo Sancho de Castilla, donde se levantan 55 viviendas protegidas, 55 trasteros y 56 plazas de garaje. Hasta el 13 de noviembre se pueden presentar las solicitudes cuya documentación está disponible a través del apartado de vivienda en la página web municipal (www.aytosalamanca.es/w/alquiler-viviendas) o de forma presencial en las oficinas del Patronato de la Vivienda (calle Pozo Amarillo, 2) y en los centros municipales habilitados en materia de registro: CMI Julián Sánchez 'El Charro', CMI Trujillo, Centro de Convivencia Victoria Adrados y Centro de Mayores Trastormes.

A esta promoción de Pizarrales se sumará una nueva de 33 viviendas protegidas de alquiler con garaje en la calle Túnel de la Televisión, cuya construcción se iniciará en 2026, expandiendo así el parque municipal que facilita el acceso a una vivienda a precios asequibles a las personas con más dificultades. Este edificio contará además con un garaje de cuatro plantas para un total de 222 plazas de estacionamiento, de manera que facilite el aparcamiento a los vecinos en una zona donde el Ayuntamiento construyó hace una década el parking gratuito en superficie de la calle La Radio.

Entrega de llaves de las viviendas en calle Plazuela José Paz Maroto.

Desde la creación del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo en 1988, el Consistorio ha promovido y entregado 66 edificios residenciales con un total de 2.548 viviendas protegidas. La inversión acumulada desde el inicio de todos los edificios promovidos por el Patronato, incluyendo la rehabilitación de su sede en la calle Pozo Amarillo, supera los 135 millones de euros, consiguiéndose la autofinanciación de las inversiones.

La buena acogida de las políticas municipales, que facilitan a precios asequibles viviendas de alquiler energéticamente eficientes y con materiales de calidad para jóvenes y familias en situación de dificultad económica, permiten al mismo tiempo modernizar los barrios de la ciudad y contribuir al mantenimiento del empleo en el sector de la construcción.

