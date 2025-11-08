Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Plano general del resort completo.
Viviendas modernas y eficientes en un complejo para disfrutar

Un resort residencial pionero en Salamanca pensado para mayores de 50 años con dos edificios ya finalizados, amplias zonas comunes y servicios diseñados para una vida activa ubicado en un entorno privilegiado

EÑE

Salamanca

Sábado, 8 de noviembre 2025, 05:50

Ciudad Futuro

  • Dirección Calle Emilio Alarcos, 66 - 76

    Bajo E. C. P. 37007 - Salamanca

  • Teléfono 923 28 39 49

  • Página web www.ciudadfuturo.es

En Salamanca avanza con paso firme 'Ciudad Futuro', el innovador «Senior Living Resort» pensado para quienes desean una vida activa, acompañada y con todas las comodidades al alcance de la mano. El proyecto, ubicado a tan solo cinco minutos del centro, se levanta en un enclave privilegiado dentro del eje La Platina-Hospital-Campus, una zona en plena transformación urbana gracias al desarrollo del entorno del Tormes y sus nuevas conexiones.

Su progreso constructivo es ya una realidad palpable: dos de los cuatro edificios que conforman el complejo están finalizados, mientras que un tercero alcanza el 90% de ejecución. El cuarto edificio se encuentra ya en estructura. Esta solidez en el avance garantiza expectativas reales para quienes ya apuestan por una nueva forma de vivir.

Ciudad Futuro destaca por sus viviendas de 1 y 2 dormitorios, luminosas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales. Con calificación energética A, preinstalación para vehículo eléctrico, garaje y trastero, cada apartamento ha sido diseñado con materiales de primera calidad.

El complejo ofrece más de 6.000 m² de zonas comunes: piscina exterior y cubierta, gimnasio, pistas de pádel, huertos elevados, espacios sociales y áreas de bienestar que fomentan la vida en comunidad.

Las viviendas están disponibles desde 170.000 euros, y también existe la opción de alquiler.

Ciudad Futuro representa un modelo residencial único y sostenible, ideal para quienes desean preservar independencia y bienestar.

Zonas comunes y el salón/cocina de una de las viviendas.

