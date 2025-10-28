¡Que viva Halloween! El Tormes celebra los días más «terroríficos» del año con una gran fiesta con Jimeno, concurso, gymkhana y actividades para toda la familia

El Centro Comercial El Tormes se prepara para celebrar un Halloween repleto de diversión, disfraces y emoción para todas las edades. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el centro se transformará para acoger una programación especial de actividades familiares ambientadas en el universo de Coco, de Disney, y en la tradición mexicana del Día de los Muertos.

En esta edición, la decoración y las actividades girarán en torno a esta colorida festividad, símbolo de memoria y celebración. A lo largo del centro se instalarán varios altares del Día de Muertos, un hermoso ritual destinado a dar la bienvenida a las almas y rendir homenaje a los seres queridos. En ellos, fotografías, alimentos y bebidas favoritas se combinarán con velas, agua, sal e incienso, creando espacios llenos de significado. Tradicionalmente, los altares se levantan en tres niveles, que representan el cielo, la tierra y el mundo de los muertos, ofreciendo una experiencia única para todos los visitantes.

Viernes 31 de octubre: Gran Fiesta de Halloween y concurso desfile de disfraces con Jimeno

El viernes 31, a partir de las 18:00 horas, tendrá lugar la esperada Fiesta de Halloween en la plaza central del Centro Comercial. El evento contará con la presentación del periodista y locutor salmantino Jimeno, que animará la tarde con su característico humor y la mejor música.

Durante la celebración se realizará el tradicional concurso-desfile de disfraces, con premios para los participantes más originales y creativos. Quienes deseen participar podrán inscribirse el mismo día del evento antes del inicio del concurso.

Sábado 1 de noviembre: Gymkhana y apertura de tiendas

El sábado 1 de noviembre, festivo de apertura, las tiendas del centro permanecerán abiertas en horario de 11.00 a 21.00 y el supermercado de 10.00 a 15.00h, para que los visitantes puedan disfrutar de un día completo de ocio, compras y diversión.

A partir de las 18:00 horas dará comienzo la Gymkhana especial «Día de los Muertos», que incluirá seis pruebas de habilidad inspiradas en la colorida tradición mexicana. Las actividades estarán repartidas por todo el centro y prometen una experiencia llena de ritmo, color y emoción. Para participar, será necesario obtener el Pase Especial en el Club Infantil, presentando un ticket de compra mínimo de 10 euros realizado en cualquiera de los establecimientos del Centro Comercial El Tormes.

Domingo 2 de noviembre: Talleres infantiles gratuitos

El domingo 2 de noviembre, el Club Infantil acogerá los talleres temáticos de Halloween, con dos sesiones a las 17:00 y 18:30 horas, que servirán como colofón a las celebraciones del fin de semana. En esta actividad, los niños podrán crear con sus propias manos originales máscaras inspiradas en las tradicionales catrinas, uno de los símbolos más emblemáticos del Día de los Muertos mexicano. Estas figuras, alegres y coloridas, representan la celebración de la vida y el recuerdo de los seres queridos con humor y optimismo.

Las inscripciones son gratuitas y podrán realizarse a partir del miércoles 29 de octubre en el Club Infantil del centro comercial.

WIPE JUMP: diversión a lo grande

Además, hasta el 9 de noviembre, el centro acoge el espectacular circuito hinchable WIPE JUMP, una experiencia llena de retos, saltos y risas para disfrutar con amigos o en familia. El acceso tiene un precio general de 10 euros, o 7 euros presentando un ticket de compra de cualquier establecimiento del centro.