Pablo Torres Lunes, 25 de agosto 2025, 12:23 Comenta Compartir

Cada viernes, decenas de personas mayores acuden al Centro Municipal de Mayores del Trastormes para mucho más que bailar. Gracias a la actividad organizada por la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA), en colaboración con el Ayuntamiento, adultos mayores participan en un programa de envejecimiento activo y saludable. «Buscamos que las personas mayores se encuentren gracias a una actividad saludable», explica Francisco Gómez, presidente de FAMASA. Sin embargo, esta actividad no es solo baile. «Así tienen la mente cubierta y una rutina: acudir todos los viernes a la tarde del baile para socializar y divertirse. Así se resume la convivencia tan bonita que estamos creando», confiesa.

Ya puestos manos a la obra, María José Criado, Carlos Luis y Ángel Baraguillo son el tándem perfecto para hacer moverse a los asistentes. En primer lugar, María José, toda una experta en este tipo de actividades, dirige una primera hora de baile en línea: una clase estructurada que sirve como calentamiento. «Yo cojo una canción, hago una coreografía y lo que hago es que las personas se muevan, se dirigen hacia la derecha, hacia la izquierda y hagan movimientos», explica. Posteriormente, una vez calentados motores, es turno de Carlos Luis y Ángel Baraguillo, quienes, a través de rumbas, pasodobles, cumbias y bachatas, hacen disfrutar a los más mayores. «Les gusta más lo antiguo: los pasodobles o las rumbas. Cuando ponemos algún tema un poquito moderno ya se sientan o no tiran para adelante, y alguno se queja», comentan con humor. «Pero claro, El vino griego de José Vélez no puede faltar», confiesan entre risas.

El ambiente que se respira es único, solo hay que escuchar a Maribel Marcos «Son clases amenas. No es solamente bailar, es socializar. Lo pasamos muy bien». Arturo Regalado, otro de los habituales, añade: «Si te gusta moverte un poquito, aquí hay buena compañía y mucho ritmo». Claudia León, que acude acompañada de su grupo de amigas, y lo tiene claro: «Bailar es mi hobbie. Desde siempre me ha gustado, desde cuando era joven en las discotecas hasta ahora». Por su parte, Flores Hernández destaca el valor esencial de estas tardes: «Tengo muchos amigos y aquí, y hay que disfrutar de los momentos con ellos».