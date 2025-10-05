Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al fondo, edificio municipal con paneles fotovoltaicos. J. H.
CONTENIDO PATROCINADO

Villaflores apuesta por la energía verde

El Ayuntamiento solicita la renovación de las redes de energía para poder dar vida a su proyecto de huerto solar

J. H.

Villaflores

Domingo, 5 de octubre 2025, 05:00

El Ayuntamiento de Villaflores apuesta firmemente por la energía solar para convertirse en un municipio verde. «No contaminar y reducir la factura de luz, tanto del Consistorio como de los vecinos», indica el alcalde, Ángel Montoiro.

El Ayuntamiento ha instalado paneles fotovoltaicos en la Casa Consistorial, bar, salón, casa del médico y el consultorio médico para que suponga «coste 0 y no contaminar».

En esa línea de eliminar la contaminación y reducir costes el Ayuntamiento ha contactado con una empresa de Salamanca para instalar placas solares en edificios municipales y reducir el coste de la luz del Consistorio y de los vecinos. Los que se sumen verán reducida su factura entre el 50 y el 60%. «La empresa nos dijo que cubrirá el frontón para poner las placas y así quedaría disponible para eventos en tiempo de lluvia y nos saldría a coste cero», indica el alcalde. «Pienso que este tipo de energía de autoconsumo se debería de facilitar más», añade.

Otro proyecto aprobado en pleno es la instalación de placas solares en un prado municipal de 55 hectáreas que ahora está alquilado a un pastor. «Aquí hemos chocado con Iberdrola, no quiere darnos el enganche ni renovar las redes de energía, esto afecta a la España rural, no nos dejan desarrollarnos porque este proyecto supondría un beneficio para el Ayuntamiento, se crearían dos puestos de trabajo y además se podría seguir usando el prado para pastos. Invertir en las redes es fundamental, este verano a la bomba del agua potable no le llegaba la suficiente tensión. Además esta carencia limita la instalación de nuevas empresas», finaliza.

Ayuntamiento de Villaflores

Plaza Mayor, 1, 37406, Villaflores.

923534114.

https://villaflores.sedelectronica.es/.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
  3. 3 «Igual ya estoy muerto»
  4. 4 Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana
  5. 5 La Primitiva deja más de 600.000 euros en Alba de Tormes
  6. 6 Más de 820.000 euros para restaurar el paisaje de ribera entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés
  7. 7 Expulsado un aficionado de Unionistas del Reina Sofía tras escupir a la altura del banquillo del Celta
  8. 8 Ocho llamadas al 112 por un coche con una rueda trasera en llamas en la A-66, en Arapiles: el vehículo acabó siniestro total
  9. 9 Dos puntos de Salamanca, entre los lugares que han registrado las temperaturas más frías de España este sábado
  10. 10 El alcohol y las drogas, protagonistas de la madrugada de este sábado en la capital

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Villaflores apuesta por la energía verde

Villaflores apuesta por la energía verde