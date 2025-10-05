Villaflores apuesta por la energía verde

J. H. Villaflores Domingo, 5 de octubre 2025, 05:00 Compartir

El Ayuntamiento de Villaflores apuesta firmemente por la energía solar para convertirse en un municipio verde. «No contaminar y reducir la factura de luz, tanto del Consistorio como de los vecinos», indica el alcalde, Ángel Montoiro.

El Ayuntamiento ha instalado paneles fotovoltaicos en la Casa Consistorial, bar, salón, casa del médico y el consultorio médico para que suponga «coste 0 y no contaminar».

En esa línea de eliminar la contaminación y reducir costes el Ayuntamiento ha contactado con una empresa de Salamanca para instalar placas solares en edificios municipales y reducir el coste de la luz del Consistorio y de los vecinos. Los que se sumen verán reducida su factura entre el 50 y el 60%. «La empresa nos dijo que cubrirá el frontón para poner las placas y así quedaría disponible para eventos en tiempo de lluvia y nos saldría a coste cero», indica el alcalde. «Pienso que este tipo de energía de autoconsumo se debería de facilitar más», añade.

Otro proyecto aprobado en pleno es la instalación de placas solares en un prado municipal de 55 hectáreas que ahora está alquilado a un pastor. «Aquí hemos chocado con Iberdrola, no quiere darnos el enganche ni renovar las redes de energía, esto afecta a la España rural, no nos dejan desarrollarnos porque este proyecto supondría un beneficio para el Ayuntamiento, se crearían dos puestos de trabajo y además se podría seguir usando el prado para pastos. Invertir en las redes es fundamental, este verano a la bomba del agua potable no le llegaba la suficiente tensión. Además esta carencia limita la instalación de nuevas empresas», finaliza.

