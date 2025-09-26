Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Fernando Fregeneda y Jesús Cruz, fundadores de Quesería La Antigua, durante la inauguración del VIII Congreso «Cocina con Queso y Humor.
CONTENIDO PATROCINADO

El VIII Congreso «Cocina con Queso y Humor» triunfa en Salamanca entre risas y gastronomía

El evento, impulsado por Quesería La Antigua de Fuentesaúco, junto a Mares Virtuales y el Laboratorio Gastronómico Los Álamos, reunió a más de un millar de asistentes entre profesionales, ganaderos, amantes de la cocina e influencers

Viernes, 26 de septiembre 2025, 05:00

El Palacio de Congresos de Salamanca se vistió de fiesta en la tarde de ayer para acoger la octava edición del Congreso «Cocina con Queso y Humor». La cita, impulsada por Quesería La Antigua de Fuentesaúco junto a Mares Virtuales y el Laboratorio Gastronómico Los Álamos, congregó a más de 1.000 personas, entre ellas profesionales del sector, ganaderos, amantes de la cocina, influencers y medios de comunicación.

La conducción del evento estuvo marcada por el ingenio y la simpatía de Agustín Jiménez, Jazmín Abuín y Arantxa Treus. En los fogones, la creatividad corrió a cargo de los chefs Álex Marcos, Gonzalo Elena y Alicia de Castro, Raúl Losada, Sára Cámara y Sergio Fradejas, quienes conquistaron al público con tapas únicas en las que el queso de Quesería La Antigua brilló como ingrediente central.

Uno de los instantes más destacados de la jornada fue la entrega de premios, que rindió homenaje a referentes del sector: Rogelio Chico (Lumbrales) recibió el galardón a Pastor Tradicional; Lydia Jambrina (Madridanos) fue reconocida en la categoría de Nueva Explotación; la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora obtuvo el Premio Compromiso; y Bernardo Río – Granja Salcedillo (Palazuelos de Sayago) fue distinguido con el Premio Reconocimiento Cobadu.

La celebración culminó con un cóctel con esencia «muy de pueblo», donde no faltaron la música de charanga ni las degustaciones de los platos elaborados por los cocineros. Un broche final posible gracias al apoyo de patrocinadores y colaboradores, que permiten consolidar este congreso como una cita imprescindible en el calendario gastronómico de Castilla y León.

