La vida y la muerte en el mismo vientre

«Me daba vergüenza que la gente lo supiera». Con estas palabras, María Sánchez explica cómo se siente una madre cuando su hijo muere ... durante el embarazo o en los primeros días de vida. Hablar sobre una pérdida gestacional sigue siendo, para muchas familias, un acto valiente, porque el silencio social todavía pesa.

María ya tenía una niña, María, cuando se quedó embarazada de «sus» mellizos. Todo iba bien hasta la semana 20, cuando los ginecólogos le dijeron que Lucía, su hija, no estaba creciendo al mismo ritmo que Miguel. Tenía un crecimiento intrauterino restringido y había que «eutanasiarla», le explicaron.

La enviaron al hospital 12 de Octubre de Madrid porque en Salamanca no se practicaban interrupciones selectivas del embarazo. «El trato allí no tuvo nada que ver con el que recibimos en Salamanca. Nos explicaron todo con humanidad, nos dijeron que Lucía tenía los riñones dañados, pero no era aconsejable provocar el parto porque no lo era para Miguel».

Durante 12 semanas, María llevó en su vientre a Lucía muerta y a Miguel vivo, hasta que nacieron ambos el 3 de marzo de 2020. Curiosamente, se puso de parto porque se rompió la bolsa de Lucía, pero primero llegó Miguel, a las 5:37 horas, y a las 5:45 nació Lucía.

Sin embargo, María recuerda que fue el 2 de diciembre de 2019 cuando notó que su hija había muerto. «Sentí unos dolores tremendos y al día siguiente, cuando fuimos a la ecografía de control, Lucía ya estaba muerta».

La estrella que representa la luz es la que han utilizado las mujeres de la asociación Las Damajuanas, de Fuenteguinaldo, para que brillen en las cajas del duelo. En la imagen, Pilar Duque y Amalia Jovani, entregándoselas a la matrona.

El código mariposa representa a los bebés fallecidos en el embarazo, el parto o poco después del nacimiento. Es un protocolo que busca brindar un trato respetuoso y sensible.

El Hospital y los profesionales de la planta de Ginecología procuran que las estancias les recuerden lo menos posible la pérdida.

María cuenta que lo más duro no fue llevar a su hija muerta mientras su hijo seguía creciendo en su vientre. «Lo más duro fue cuando me dijeron en el hospital, con un trato inhumano: 'Mira, parece que tiene una bolsa en la cabeza. Se ha quedado sin líquido'». Esa frase sigue doliéndole hoy en las entrañas, cinco años después. María la recuerda y se le humedecen los ojos. Son palabras que llegan a doler más que la propia noticia de la muerte.

Buscó ayuda y se encontró con una red de apoyo de mujeres que habían pasado por lo mismo: «El hueco de mi vientre», de la que hoy es la coordinadora en Salamanca.

Cuando la vida se interrumpe sin esperarlo, en el parto o en los primeros días de vida, es difícil consolar a los padres. No hay palabras que alivien el vacío y el dolor que provoca en una familia. Desde hace años, los padres que han pasado el duelo perinatal luchan contra las palabras huecas o las frases hechas, que les duelen más de lo que alivian.

Atendiendo a sus peticiones y escuchando sus experiencias, principalmente de las madres, la Junta de Castilla y León implantó hace unos meses las cajas de los recuerdos o cajas del duelo: pequeñas cajas donde se introducen todos los recuerdos del bebé: las huellas del pie, una pulsera de identificación, la última ecografía, la pinza del cordón umbilical e incluso un mechón de pelo.

La Junta de Castilla y León incorporó las cajas del duelo en los hospitales públicos para ofrecer apoyo emocional a las familias tras la pérdida de su bebé a mediados de este año.

Además de los elementos estándar que el Sacyl facilita en las cajas del duelo, los profesionales de Salamanca también introducen gorros y arrullos junto a la estrella, donados también por asociaciones.

Son recuerdos que facilitan la despedida del hijo, una despedida íntima y personal, como la de María con su hija Lucía, a la que envolvió en un arrullo similar al de su hermano Miguel, y la tuvo «pecho con pecho» en un duro momento que le ayudó a sobrellevar el trance de la despedida.

Puede resultar complicado entender lo que supone para unos padres disponer de recuerdos guardados en una bonita caja de cartón, pero, al fin y al cabo, es solo una caja. Sin embargo, psiquiatras, psicólogos y la propia Organización Mundial de la Salud reconocen la importancia de ofrecer un acompañamiento emocional respetuoso y personalizado.

El ginecólogo Curro Goenaga, la supervisora de paritorios Silvia Marín y el resto del equipo del Hospital de Salamanca llevan años trabajando en el lenguaje, en facilitar la estancia hospitalaria y en reconfortar a los padres que han perdido un hijo. Ellos eran los encargados de hacer los gorros para los bebés con vendas de distintos tamaños, adaptadas a la edad gestacional.

Desde hace unos meses, las manos de unas madres, que ya son abuelas, tejen estrellas de tela que también forman parte de las cajas de duelo. Se trata de la asociación de mujeres de Fuenteguinaldo, que no solo lucha contra la soledad dando rienda suelta a su imaginación, sino que también ha dado forma a un gran árbol de cajas de cartón reciclado, que mereció la atención de Iberdrola y les ayudó a poner luz en su pueblo por Navidad.

Pilar Duque y sus 'Damajuanas' han querido dar a las madres un enorme abrazo desde la distancia, en forma de estrella hecha con telas donadas de manera altruista. Una matrona que trabajó en el centro de salud de Fuenteguinaldo fue quien puso en contacto unas manos sabias y expertas del mundo rural con las de unas madres que no podrán sostener a sus hijos, pero quieren tener un recuerdo que mitigue el dolor.