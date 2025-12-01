Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

María Sánchez, junto a la escultura 'Amar sin latido', del artista Jesús García, que se encuentra en Huerta Otea. FOTOS: ALMEIDA

La vida y la muerte en el mismo vientre

Todo iba bien hasta que, en la semana 20, María recibió la noticia de que sus mellizos no estaban creciendo al mismo ritmo y que a Lucía «había que eutanasiarla». Desde entonces, lucha por facilitar el duelo perinatal

Marian Vicente

Marian Vicente

Salamanca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:00

Comenta

«Me daba vergüenza que la gente lo supiera». Con estas palabras, María Sánchez explica cómo se siente una madre cuando su hijo muere ... durante el embarazo o en los primeros días de vida. Hablar sobre una pérdida gestacional sigue siendo, para muchas familias, un acto valiente, porque el silencio social todavía pesa.

