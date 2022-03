Victoria Nogales, estilista de ‘celebrities’: “Salamanca cambió la forma de vestir”

La extremeña dejó su Mérida natal cuando tenía 18 años, momento en el que se mudó a Salamanca a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas. “Esos años fueron los mejores de mi vida y les guardo un cariño especial. Yo en el mundo de la moda comencé allí, pues estudiando en la Universidad Pontificia me abrí un blog y comencé con él mis primeros pinitos. Además estaba totalmente dentro del circuito de la moda salmantina: iba a los desfiles de Fely Campo, a las pasarelas que Mercedes-Benz hacía en la Plaza Mayor... ”, afirma. Tanto es así que la joven, ahora con 32 años, asegura que la ciudad fue para ella un antes y un después. “Salamanca me abrió la mente y me cambió la forma de vestir. Yo venía de una ciudad pequeña en la que de cierta manera salirse de lo común se veía como raro. Salamanca me dio ‘rollo’. Además mi pandilla de amigos actual es la que hice en Salamanca”, cuenta. Una vez fijada las bases, nada más acabar su formación universitaria, decidió tirarse a la piscina y apostar por este sector en el que asegura que es muy difícil abrirse un hueco, pues hay “mucha competencia”. Estudió comunicación de moda en la Central Saint Martins de Londres y posteriormente hizo el máster de la revista Vogue, revista en la que más tarde trabajó como becaria. Después llegó su primer contrato en la firma francesa de lujo Hermés y de ahí pasó a la agencia de comunicación Réplica, donde conoció a sus dos primeras clientas: las actrices Mariam Hernández y Vanesa Romero. “Fue una etapa muy buena, yo era el contacto entre las marcas y las ‘celebrities’, pero me di cuenta que el trabajo de oficina no era lo mío y quería vivir la moda más de cerca. Ellas me comentaron que podía vestirlas y hasta hoy”. De esa forma, Victoria Nogales lleva cerca de seis años trabajando como estilista y entre sus clientes más destacados se encuentran la cantante Edurne, Blas Cantó, Vanesa Martín, Carla Campra, Silvia Abril, Ana Guerra... “Lo primero que me fijo es en la personalidad de esa persona y lo que quiere transmitir. Después miro su fisionamía, tono de piel, color de pelo... Y finalmente el tipo de evento al que van a acudir. Todas las marcas tienen un muestrario de su colección y ese es el que nos prestan para vestir a la famosa en cuestión”, relata.