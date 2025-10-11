Victoria Manjón, alcaldesa de Castellanos de Moriscos: «Quiero que Castellanos siga siendo un lugar atractivo para vivir»

Sábado, 11 de octubre 2025, 05:30 Compartir

¿Cuál es la situación actual de la vivienda en Castellanos de Moriscos en términos de oferta, demanda y precios?

— Apreciamos que la vivienda está subiendo en nuestro municipio. Esto se debe, en parte, a que la demanda de vivienda es alta y la oferta no lo es tanto. Aunque la vivienda esté subiendo en Castellanos, los precios siguen siendo más asequibles que en Salamanca, y eso hace que familias jóvenes quieran venir a nuestro municipio a asentarse.

¿Qué evolución demográfica está experimentando Castellanos de Moriscos en los últimos años y cómo influye en las necesidades de vivienda?

— El crecimiento demográfico de Castellanos es exponencial. Quiero recordar que en el año 2000 el padrón recogía 373 vecinos y, en la actualidad, contamos con más de 3.200 empadronados. Ha habido una llegada sostenida de población que ha ido llenando los pisos construidos entre 2003 y 2007. Actualmente, estamos creciendo con la construcción de casas y chalets en las parcelas que quedaban y en las nuevas urbanizaciones que han surgido. Este crecimiento nos ha ayudado a generar servicios que antes no teníamos, como guarderías, colegio nuevo, transporte y zonas deportivas. Desde mi punto de vista, Castellanos tiene la capacidad de seguir creciendo, y estamos intentando, a través de reuniones con distintos propietarios, que se sigan urbanizando parcelas.

¿Qué políticas municipales está impulsando su equipo de gobierno para favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes y familias?

— A lo largo de esta legislatura, hemos intentado sacar a la venta las parcelas municipales de las que disponemos. No ha sido posible porque la oposición no lo ha permitido. Creíamos que era el momento idóneo para hacerlo debido a la alta demanda que estamos teniendo. Además, hemos impulsado la construcción de cinco viviendas a través del SOMACYL, para jóvenes. Por otro lado, nos hemos reunido con propietarios de parcelas que quieren desarrollar. También estamos intentando realizar la Ronda Sur, que daría un impulso muy grande a ese sector urbanístico de nuestra localidad.

¿Existen proyectos de vivienda protegida o de alquiler asequible en marcha o previstos para los próximos años?

— Sí, como comentaba anteriormente, a través de SOMACYL vamos a poner en marcha un proyecto para sacar cinco viviendas de protección oficial. Es un proyecto que nos hace especial ilusión, ya que tenemos el terreno y sabemos que hay demandantes.

¿La cercanía con Salamanca convierte a Castellanos de Moriscos en un espacio atractivo para vivir?

— Sin duda alguna. Está claro que estar cerca de Salamanca nos beneficia por la expansión del mercado inmobiliario y por la gente que busca alternativas a los elevados precios de la ciudad. Pero eso por sí solo no es suficiente; lo acompaña el hecho de que tenemos un transporte de calidad y unos servicios de muy alto nivel. La gente vive a gusto en Castellanos, y eso se transmite de boca en boca.

¿Qué papel juegan las infraestructuras (transporte, servicios, equipamientos) a la hora de planificar el desarrollo residencial del municipio?

— Como decía antes, las infraestructuras son clave en nuestro modelo de crecimiento. No entendemos el desarrollo residencial sin una planificación paralela de transporte, servicios y equipamientos. Castellanos de Moriscos ha crecido porque ofrece buena conexión con Salamanca, pero también porque cuidamos nuestro municipio, las zonas verdes, los espacios deportivos y las actividades culturales. Nuestro objetivo es que las familias que elijan vivir aquí se asienten y conviertan Castellanos en el lugar donde residir con calidad de vida y todos los recursos necesarios para su día a día.

En términos de movilidad, ¿qué medidas se están impulsando para mejorar la conexión con Salamanca y otros puntos del alfoz?

— La movilidad es una de nuestras prioridades, porque muchos de nuestros vecinos estudian o trabajan en la capital y necesitan transporte público. Tenemos autobús cada hora para ir a Salamanca y, los viernes y sábados, autobús búho. Además, la última medida de la Junta de Castilla y León de poner el transporte gratuito ha dado un impulso aún mayor a nuestro servicio. Seguimos estudiando fórmulas para mejorar, especialmente en las paradas de las urbanizaciones.

¿Cómo está gestionando el Ayuntamiento la relación con promotores y constructoras que apuestan por edificar en Castellanos de Moriscos?

— La relación con los promotores y constructoras es muy fluida y de colaboración. Aquí me permito destacar la labor de nuestros trabajadores: ofrecemos agilidad administrativa y un acompañamiento cercano en todo el proceso, porque entendemos que su apuesta por Castellanos de Moriscos es también una oportunidad para nosotros. Nuestro objetivo es claro: facilitar la inversión.

¿Qué modelo de municipio quiere para Castellanos de Moriscos en los próximos años en materia de vivienda y desarrollo económico?

— Lo tengo claro. Quiero seguir creciendo, pero de forma sostenible. Quiero que Castellanos siga siendo un lugar atractivo para vivir, especialmente para familias jóvenes.