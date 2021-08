¿Viajas? Estas son las restricciones con media España bajo el toque de queda

El 15 de agosto está marcado en muchas agendas como la fecha marcada para el inicio de las vacaciones. El ‘puente’ en Castilla y León además motivará que ese desplazamiento esté siendo mayor a lo largo de todo el fin de semana. Si hasta la aparición de internet, las guías de carreteras eran un imprescindible en todas las guanteras de los coches, ahora lo son las restricciones por comunidades autónomas que van desde toque de queda, limitaciones de reuniones o confinamientos perimetrales.

La Justicia ha aprobado gran parte de los toques de queda nocturnos propuestos por las autonomías. Hasta seis autonomías mantienen restricciones de movilidad nocturna, aunque a diferencia del segundo estado de alarma, están restringidas a municipios y durante un periodo de tiempo y no a toda la comunidad. Cataluña es el que tiene un mayor número de localidades con esta limitación para evitar que se repitieran las imágenes de ‘macrobotellones’ en la playa de la Barceloneta. Hasta 176 municipios, incluidas las grandes poblaciones como Barcelona o Terrasa tienen esta restricción. Situación similar se vive en Valencia con 77 municipios o Cantabria con 38 localidades, entre las que coinciden las más turísticas. Para evitar las aglomeraciones de las ‘no fiestas’ en comunidades como Navarra o Aragón también se ha decidido cerrar municipios.

Solo Extremadura mantiene confinamientos perimetrales en todo el país para las localidades con una incidencia de riesgo alto. Ayer incorporó nuevos municipios a la lista.

Sin optar por medidas tan radicales y evitar problemas con la Justicia, Galicia, el País Vasco y las Islas Baleares han elegido restringir las reuniones sociales entre las 1 y las 6 de la mañana entre no convivientes con el mismo objetivo: evitar el ‘botellón’ tras el cierre de los establecimientos de hostelería que en la mayor parte de España se encuentra entre las 00 y las 02:00 horas. Lo que no han permitido los jueces de manera mayoritaria ha sido la utilización del pasaporte COVID o un test negativo para acceder al interior de la hostelería. Galicia y Cantabria fueron las primeras comunidades en poner esta medida en marcha que no duró ni siquiera una semana. En ambas ahora se puede acceder sin la necesidad de la prueba diagnóstica.

Lo contrario ocurre en el país vecino de Portugal donde muchos salmantinos optan por ir a la playa cercana de Aveiro o recorrer sus bellos lugares. Si coincide que la estancia es entre las 19 horas del viernes y el domingo o festivos, es obligatorio presentar una prueba covid negativa. También está permitida la prueba de antígenos vendida en farmacia si esta se hace a la puerta del establecimiento bajo la supervisión de los responsables del local. Esto se extiende a los alojamientos turísticos —en el momento de hacer el ‘check-in’, viajes aéreos o marítimos dentro del país, balnearios o spas, casinos o bingos, eventos culturales y deportivos, con más de 1000 personas, al aire libre, o más de 500 en el interior. Lo mismo sucede en las bodas y bautizos en los que haya más de una decena de invitados.