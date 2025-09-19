FOTODENUNCIA
Un vertedero improvisado
Salamanca
Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:00
¡Atención, vecinos de la calle Sexmeros! Los pobres cubreárboles que tenéis en la calle no se apuntaron a ningún servicio de recolección de basura. Ellos solo querían proteger las raíces, recibir un poco de agua y lucir bonitos Sin embargo, no paran de recibir bolsas y todo tipo de desperdicios como si fueran contenedores VIP.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.