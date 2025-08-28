Vertedero en correos

La Gaceta Jueves, 28 de agosto 2025, 08:00 Comenta Compartir

Alguien tuvo la genial idea de instalar este contenedor a las puertas de la oficina de Correos de la calle León Felipe, donde se deshacen los paquetes recibidos y parece que todo vale. El colchón lleva más de una semana sin que, al parecer, nadie tenga que recogerlo. Luego se agregó un secador y últimamente, cartones, muchos cartones.