Verónica Sánchez (directora de Enfermería del Hospital de Salamanca): “Tocamos fondo el día que estuvimos a punto de saltar al Virgen Vega para covid”

–Y seguimos con esos ‘recursos informativos’. Cuando empezamos a trabajar con la covid uno de los primeros impactos es que los enfermos estaban solos. Los TCAE han abarcado esas necesidades básicas del enfermo, pero además vimos que eran las personas indicadas para servir de enlace con las familias. En cada unidad covid asignamos recursos informativos que llamaban a los familiares para solicitar pertenencias y para informarles, aunque no información médica, porque es una competencia de los facultativos, pero no podíamos perder de vista la humanización.

“Los técnicos en cuidados fueron clave para ejercer de enlace entre los enfermos, que estaban solos, y las familias”

–¿No habría sido mejor renovarles a todos y ‘atarles’?

–No somos nosotros los que renovamos, sino que debemos solicitarlo a la bolsa de trabajo. Hacemos estimaciones de necesidades por la ratio de camas, pero también por los cuidados específicos dentro de cada unidad. Por ejemplo hacen falta unos cuidados especiales en Oncología, Hematología, una Unidad de Nuemología que tenemos en Medicina Interna con ventilación mecánica no invasiva... Ahí se solicitan cuidados especiales, pero las renovaciones como tal no las hacemos nosotros.

–¿Haría falta tener más especialidades dentro de la Enfermería como las tiene la Medicina?

–Mi opinión es que cuando te especializas de algo garantizas aportar más calidad a la atención. Llevamos desde 2005 con las especialidades de Enfermería, aunque no todas tienen todo el desarrollo. Lo que pone de relieve la pandemia es que sí hacen falta profesionales especialistas en cuidados críticos, porque un enfermo de UCI requiere unos cuidados y una formación previa. Por eso soy partidaria de la especialización. En este Hospital potenciamos que la Enfermería pueda desarrollar todas sus competencias en cada puesto.

–¿Después de todo lo vivido, cree que los jóvenes de ahora quieren ser enfermeros y enfermeras?

–No sé si esto ha sido una motivación, pero pienso que quien quiere ser enfermera lo sabe. Esto, lo que puede servir, es para ver que es una profesión con un valor enorme y una gran proyección de futuro. La Enfermería está de forma fundamental en Primaria, en las empresas, colegios... Está en la docencia y la gestión, también. Abarca muchas posibilidades de desarrollo.

–Este año habrá visto el miedo de cerca y puede que también las ganas de echarse a un lado.

–El miedo sí lo he visto, pero echarse a un lado te aseguro que no. Los profesionales no han pensado en me echo aun lado, sino en qué puedo hacer yo para poner mi granito de arena. Hubo muchos profesionales que dejaron sus servicios para unirse a los equipos covid. Ese miedo que existió, a fuerza de entrenamiento, se ha superado y ahora tenemos unos procedimientos de apertura y cierre de unidades covid totalmente preparados. Nuestras supervisoras han hecho un papel de liderazgo de equipos para transformar unidades a cualquier hora, sin horarios. Han sido camaleónicas y han adquirido un gran entrenamiento.

–¡Vaya año para asumir la dirección de Enfermería!

–Es lo que me ha tocado. Tomé el relevo de Carmen Díaz, que fue fundamental cuando empezó la pandemia y que construyó un equipo muy compacto. Ella fomentaba la humanización y el trabajo en equipo, que es la clave de todo. Tomé el relevo lo mejor que puedo y también me apoyo siempre en ese gran equipo que hay.