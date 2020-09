La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha dejado claro este martes que Salamanca y Valladolid no se encuentran en fase 1, aunque en los últimos días se haya usado esta denominación para catalogar las restricciones impuestas en las dos ciudades. “Quiero decir que Valladolid y Salamanca no están en fase 1 como se ha dicho. Entre otras cosas porque no estamos en situación de alarma y no hay limitación de la movilidad. Se recomienda que nos quedemos en nuestras casas y que no haya interacción social, pero eso no quiere decir que estemos en fase 1. Sí hay una serie de limitaciones cuyo objetivo fundamental es disminuir los contactos sociales que se han puesto en marcha en estos dos municipios”, ha asegurado.