Verónica Casado: 3 meses con declaraciones y decisiones que han perjudicado a Salamanca

Salamanca es una de siete provincias de toda España que este lunes no pasarán a fase 3, como ayer confirmó el Ministerio de Sanidad. Pero no es el departamento de Salvador Illa el que la deja fuera de dar un paso más hacia la “nueva normalidad”, sino la consejera de Sanidad, Verónica Casado, la misma que dos días antes, el martes, anunció que había remitido al Gobierno de Pedro Sánchez la propuesta para el avance “con algunas limitaciones” de la provincia charra. Ya que los datos epidemiológicos no cambiaron en esos días, se trata de un “volantazo” sin más explicaciones que su decisión de última hora de ser “especialmente cautelosa con las provincias más cercanas a Madrid”, entre las que incluye a Salamanca, pero no a Valladolid, que está a la misma distancia. Un cambio de tercio que gran parte de la sociedad salmantina, incluido el propio alcalde, no pueden entender y con el que la imagen y la economía de la provincia, con fuerte peso del turismo, se ve dañada por la imprudencia de anunciar públicamente un avance que ella misma después ha frenado. Todo ello, después de asegurar en los últimos días que “hay microbrotes en Castilla y León pero ninguno en Salamanca” y que en esta provincia “no hay acúmulo de casos, sino uno aquí y otro allí y los podemos identificar por zonas de salud (...), así que podemos seguir avanzando”. No es, ni mucho menos, la primera vez, que Casado perjudica con sus decisiones y declaraciones a esta provincia durante la pandemia.

MUERTES DE MAYORES “Peinado menor en las residencias”

En mayo, las residencias de mayores de Salamanca volvieron a ser las más castigadas por la COVID: donde más muertes se registraron a causa del virus. No solo es la provincia de Castilla y León con más tasa de mortalidad en estos centros durante la pandemia, sino que es donde, con diferencia, más personas con síntomas compatibles de coronavirus fallecieron en ellos sin que se les realizase una prueba diagnóstica que lo confirmase. Fue la propia consejera de Sanidad la que reconoció que la Junta no llegó a tiempo a muchos de ellos. “Es cierto que habíamos detectado que Salamanca tiene muchas residencias de ancianos y, aunque se habían evaluado aquellas que podían ser críticas, se ha hecho un peinado menor que en el resto” de los territorios, respondió a una pregunta de este periódico el pasado 5 de mayo. ¿Por qué se hicieron menos pruebas? Más allá de responder que “a veces es una cuestión de tiempos”, Casado no dio más explicaciones a que se realizasen menos test.

TRATO DISCRIMINATORIO Menos test al comienzo de la crisis pese a ser zona crítica

8.254 test en Salamanca frente a 21.254 en Valladolid, 13.776 en León y 10.256 en Burgos. Eran los datos que el 18 de abril evidenciaron que esta provincia, pese a ser zona crítica, recibió un peor trato de la Consejería al realizarse menos de la mitad de pruebas que en otros territorios de la Región.

EL BROTE FANTASMA “20 positivos que han hecho saltar las alarmas”

El 25 de mayo, Casado sembró el miedo al comenzar su rueda de prensa casi diaria y sin que nadie le preguntase por ello anunciando que un posible brote de 20 casos en Salamanca había “hecho saltar las alarmas” y que Salud Pública investigaba ya las “razones de este repunte”. Horas después, la propia Junta informó de que se trataba de la inclusión en la estadística de datos antiguos y que en la jornada previa no hubo ni un caso nuevo. Ese “brote fantasma”, al que se refirió la consejera antes de cotejar los datos, fue noticia nacional y perjudicó la imagen de la provincia charra. En la misma línea, dos semanas después de que el Gobierno permitiera la salida de los niños a pasear, la consejera manifestó su temor por el aumento de casos que vinculó con esa decisión. Sin embargo, la estadística de positivos en COVID siguió bajando.

CUATRO MUNICIPIOS En fase 0 una semana más por un retraso

Calzada de Vandunciel, Matilla de los Caños, Fuentes de Oñoro y Cantalapiedra se quedaron sin pasar a la fase 1 el 15 de mayo porque la Consejería de Sanidad no presentó a tiempo al Ministerio los datos detallados de movilidad de estos municipios como les había solicitado el día anterior el departamento de Salvador Illa para autorizar su avance en la desescalada. “No se han quedado fuera por criterios epidemiológicos ni sanitarios, sino por una cuestión de tiempo”, reconoció Casado.

DESESCALADA ¿Por zonas de salud o por provincias?

El 17 de mayo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco anunció su intención de pedir que toda la Comunidad pasase a la fase 1 de forma conjunta. Pese al empeño de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de que el avance en la desescalada debía realizarse por zonas básicas de salud y no por provincias, ese criterio solo imperó unas semanas. Sin embargo, ahora que tan solo Guijuelo y Linares de Riofrío están en amarillo por tener más de 2,5 PCR positivos por cada 10.000 habitantes en los últimos 7 días —Garrido Norte también lo estaría si se tienen en cuenta las dos últimas semanas—, la consejera ha optado por frenar el avance de toda la provincia tan solo por esas dos zonas y por estar “cerca” de la capital de España. Ella misma defendió a mediados de mayo que “si alguna zona tiene un serio problema”, se podía “excluir del avance”.