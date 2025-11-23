Cuando ver a Rosalía costaba 1 euro La cantante barcelonesa solo ha actuado una vez en Salamanca: el 28 de junio de 2017, en el Liceo, en el marco del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León

José Ángel Montero Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

Se ha convertido en uno de los grandes fenómenos musicales del momento. Todo lo que toca lo convierte en oro y su música copa hoy en día las primeras listas de éxitos de buena parte del mundo, incluso en el complejo y exclusivo mercado estadounidense. Su proyección es imparable. Hablamos de Rosalía, la intérprete española más internacional. Pero su camino hacia el estrellato ha sido pausado, aunque firme, y en menos de una década ha logrado conquistar al mundo entero con su música.

Salamanca también ha jugado un papel en este sólido deambular por la música. Esta ciudad puso su pequeño granito de arena en tan exitosa proyección. Hace ahora ocho años, cuando la cantante catalana arrancaba su carrera musical, un reducido grupo de privilegiados tuvo la fortuna de disfrutar del único concierto que Rosalía Vila ha ofrecido hasta la fecha en Salamanca. Y lo hicieron al precio de 1 euro. Sí, la entrada al teatro Liceo para asistir a este concierto costó 1 euro, gracias a que la actuación estuvo enmarcada dentro de la programación del XIII Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL). En esa edición, bajo la dirección del músico, DJ, productor y cantante gallego Carlos Jean, se apostó por hacer los espectáculos lo más accesibles posible para los espectadores. El éxito fue rotundo. ¡Se imaginan asistir hoy en día a un concierto de Rosalía por ese precio! Es impensable.

En esta ocasión, el 28 de junio de 2017, la única hasta la fecha, la visita de Rosalía Vila, que actuó junto al guitarrista Raül Fernández Refree en el marco de la gira de presentación de su primer disco, Los Ángeles, ya levantó cierta expectación en la ciudad. Por entonces, Rosalía acudía bajo la vitola de uno de los grupos de moda del flamenco 'hipster', es decir, esa corriente que fusiona el flamenco tradicional con otros géneros modernos como el pop, la electrónica y el rock, capaz de revolucionar el mundo del flamenco.

Sin ser aún muy conocida, Rosalía, a sus 24 años, ya había abierto brecha en el sector tras su doble participación en el festival Primavera Sound, y especialmente por su colaboración en 2016 con el rapero C. Tangana, con el que cantó un tema que la llevó a los primeros puestos en las listas de éxito.

Un éxito ratificado en su actuación en el teatro Liceo, donde la crónica de LA GACETA calificó su concierto de «visceral» e «intenso». Rosalía no solo interpretó, acompañada a la guitarra por Raül Refree, diferentes temas de su primer álbum, Los Ángeles —un disco con la muerte como temática central, cargado de flamenco experimental—, sino que también se incluyeron canciones vinculadas con el cantaor salmantino Rafael Farina. Todo un guiño a Salamanca y al flamenco más puro. Por eso, su música es capaz de llegar a todo tipo de público, incluidos los jóvenes.

Gran apuesta del festival

Raül Refree combina sus propias composiciones, destacando sus bandas sonoras, con una intensa labor de producción con artistas como Ricky Martin, C. Tangana, La MODA, Lee Ranaldo, Kiko Veneno o Mala Rodríguez, entre otros.

Ya en la presentación del festival, su director, Carlos Jean, hablaba de la elección de Rosalía como gran apuesta para abrir el FÀCYL de 2017, junto a la compañía francesa Collectif Arbuste, que ese mismo 28 de junio actuó en la Plaza Mayor con el estreno mundial de su nuevo espectáculo de luz y sonido Instrumentarium CRUZ. Reconocía, en dicha apertura, que en el ADN del FÀCYL está la voluntad de reunir propuestas variopintas especialmente conectadas con la música y que llamen la atención de los espectadores, «ya que en la programación hay apuestas por espectáculos que van a ser tendencia. Y voces como la de Rosalía, que van a ser muy importantes en el panorama nacional», auguraba.

«La inclusión de Rosalía en el FÀCYL fue una apuesta personal»

El recién aterrizado director del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL), el gallego Carlos Jean, tras tomar las riendas de este encuentro con las vanguardias en 2016, no solo buscó elaborar en 2017 una propuesta variada y atractiva para todos los públicos, sino que también intentó satisfacer su ego con la inclusión de algunas propuestas más particulares.

Ampliar Carlos Jean.

Así lo confirmó al término de la citada edición. «He incluido algunas apuestas personales en la programación, como es el caso del reggae de Iseo & Dodosound y del nuevo flamenco de Rosalía & Raül Refree», subrayó, consciente de que «otros festivales también han apostado por ellos, pero en Salamanca marcan ese ADN del festival de ir a escuchar lo que no conozco, pero que va a sorprender. Y eso hace también que podamos tener unos presupuestos más optimizados, contar con más variedad de artistas y que la gente salga feliz porque ha descubierto a alguien, además de pasárselo bien durante el espectáculo. Y todo eso se pudo comprobar en la actuación de Rosalía», señaló Jean. Aquella predicción sobre Rosalía realizada en 2017 se ha cumplido con creces en 2025. Carlos Jean lo vuelve a repetir, esta vez a través de sus redes sociales. «Hace unos años escribí un tuit que decía: 'Rosalía va a ser —o ya es— la artista más importante que ha llegado a nuestro país'. Hoy, después de escuchar su nuevo disco, no lo justifico. Lo ratifico. Un disco que busca gustar, busca trascender. Donde cada sonido tiene sentido, donde la electrónica respira con la orquesta, donde lo antiguo se vuelve moderno sin perder alma. No es que sea fan. Es que soy creyente», confiesa Carlos Jean, al analizar un disco que fusiona el pop con música clásica, con sonidos del chamber pop y el art pop.