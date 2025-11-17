«La ventaja es que siempre he estudiado, sin saberlo, como si estuviera preparando una oposición»
Andrea Goenaga, fiscal 27 años, acaba de aprobar las oposiciones en tiempo récord: un año y diez meses desde que decidió seguir su vocación
Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:32
Con 27 años acaba de aprobar las oposiciones de jueces y fiscales, aunque ella se ha decantado por ejercer el oficio de fiscal. En menos de dos años, cuando lo habitual es tardar cinco años en prepararlas, Andrea Goenaga consiguió aprobar los tres exámenes. Ella ya estaba entrenada desde que hacía la ESO en Maristas y estudiaba las asignaturas «cantando» los temas, como si estuviera preparando una oposición, «aunque entonces no lo sabía». Desde adolescente demostró una capacidad especial para reproducir de forma literal las respuestas en los exámenes y fueron los profesores los que la animaron a opositar. Ha tenido el apoyo de su familia, de su pareja, de sus amigos y, por supuesto, del deporte que practicaba todos los días. Asegura que le encantaría ejercer en Salamanca, pero de momento «es una plaza difícil».
Cuando estaba en Maristas los profesores ya la animaron a opositar, ¿qué vieron en usted?
—Sí, sí. Se dieron cuenta porque los exámenes eran muy literales y tenía mucha memorización. Me lo decían los profesores de Economía, el de Historia o la de Lengua. Lo que pasa es que no lo tenía del todo claro.
¿Tiene algún truco para memorizar tan fácilmente?
—La ventaja que he tenido es que siempre he estudiado, sin saberlo, como si estuviera preparando una oposición. Yo he estudiado desde pequeña cantando los temas.
¿Tiene algún antecedente familiar?
—Nadie, nadie. Sí que es verdad que mi abuelo Luis me han dicho que también tenía mucha capacidad para memorizar. Desde pequeñita el Derecho me llamaba la atención, pero tampoco sabía muy bien qué era. Y luego cuando acabas segundo de Bachillerato pues hay tanta información y a la vez no sabes nada, que no lo tenía muy claro. Entonces hice el doble grado de Derecho y Administración.
Y fue premio Extraordinario...
—Sí.
¿Cuántas matrículas de honor tuvo en la carrera?
—Pues alrededor de 20. Fui Premio Extraordinario al final y luego también me dieron un premio de Mejor Expediente a mitad de grado y otro al finalizar el grado.
¿Ha tenido algún profesor que le haya marcado?
—Bueno, no sé ... En ADE sí que es verdad que la que luego fue mi coordinadora del Erasmus, Beatriz Cuadrado, es la que siento que mejor nos ha enseñado y luego en la carrera hubo otro profesor que me dijo que tenía que opositar, que fue Eugenio Llamas Pombo.
¿Cómo ha sido preparar la posición?, ¿cuántas horas diarias dedicaba a estudiar?
—Ha habido como dos fases. La primera, cuando empecé, que fue el año pasado, no estudiaba tanto, unas ocho horas diarias.
¿Es poco ocho horas diarias?
—Sí, en esta posición es lo mínimo, porque si no es imposible.
¿Y los fines de semana descansabas?
—No, descansaba un día y medio, aunque esto si lo leen mis preparadores... Teníamos que descansar un día a la semana, que normalmente yo escogía los sábados. Estudiaba ocho horas, unas cinco por la mañana y tres por la tarde, iba al gimnasio y los viernes lo que hacía es que estudiaba de ocho a tres. Descansaba la tarde de los viernes y el sábado entero.
¿Cuándo empezó a apretar más en el estudio?
—Cuando salió la convocatoria de este año, que fue en diciembre 2024 y ya fijaron la fecha del test, que fue en marzo. Ahí empecé a meter un poquito más de caña. Tenía que pasarlo porque quería tener la experiencia de ir al Tribunal Supremo para saber cómo es. En mi cabeza era muy difícil que aprobase este año. Al final llevaba muy poco tiempo y no había visto todo el temario. Pero quería pasar el test. El primer examen es distinto al resto porque dejas de cantar con los preparadores y te centras más en hacer test. A partir de ahí ha sido diferente, a lo mejor estudiaba unas 13 o 14 horas, pero lo veía imposible porque no había tenido tiempo de estudiar todos los temas. Es verdad que tuve una muy buena actitud porque no tenía esa presión de aprobar porque llevaba muy poco tiempo, un año, y eso me vino bien. Ya no descansaba más que un día, menos las dos semanas antes del examen que no descansé nada. Estudié mucho y muy bien, era muy productiva porque no tenía los nervios de sentir presión por el examen porque no lo veía posible.
¿Qué le aconseja a quien se quiera preparar unas oposiciones?
—Para mí lo más importante ha sido la organización, estar motivada, no compararse con nadie y también desconectar y descansar me parece muy importante.
¿Y por qué fiscal y no registradora o notaria, por ejemplo?
—Me lo he planteado todo. Al acabar la carrera me fui a Madrid a trabajar y estuve en una consultoría en el área de Derecho Fiscal y Tributario, pero enseguida me di cuenta de que quería entrar en un despacho más pequeñito para aprender bien lo que es el ejercicio de la abogacía, que era a lo que yo pensaba que me iba a dedicar. En el despacho estuve primero de becaria, luego me contrataron indefinida y ahí es donde me di cuenta, aunque siempre me había rondado en la cabeza esta oposición, porque me parece una profesión preciosa. En el despacho con mis compañeros, mis jefes, pude ir a juicios y empaparme un poco más de lo que es la práctica, fue cuando realmente me di cuenta de que me gustaba y que me quería dedicar a ello. Yo he elegido fiscal. Es la misma oposición que para juez, lo que pasa es que al final marcas la casilla que te interesa, y yo marqué fiscal.
¿Dónde le gustaría empezar a ejercer?
—No lo tengo claro, la verdad, porque he vivido en Madrid y es una ciudad muy caótica. Ahora tengo que hacer un curso en Madrid forzosamente seis meses y después las prácticas tuteladas, que en principio voy a volver a Salamanca porque quiero aprender en una ciudad más pequeña y son otros seis meses. Y luego, ya en enero del 27, en función de la nota final, en la que cuenta un 20 % las prácticas y el curso, vendrá el destino.