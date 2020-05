“Venía al campo sin ilusión pero ahora ya veo la luz”

Desde su explotación en la localidad salmantina de Santa Olalla de Yeltes, cuenta que su rutina en el campo ha variado poco en estos últimos 50 días. "Nosotros hemos trabajado igual en estas semanas que hace dos meses", aunque reconoce que el estado de ánimo no era el mismo. "Venía al campo sin ilusión, pero teníamos que tirar para adelante como fuera", afirma.

A Emilio Ortega, ganadero de vacuno, la pandemia le ha hecho también vivir unos momentos muy duros en el campo, especialmente en las primeras semanas de caos sanitario. "He vivido esta situación con mucha tensión, miedo, nerviosismo... porque al final no sabes cómo gestionar todo esto", reconoce.

Este ganadero salmantino se muestra especialmente orgulloso del trabajo que han hecho y siguen haciendo sus compañeros del campo, como con la desinfección de los pueblos que muchos han realizado desde sus tractores. "Me gustaría que la gente no se olvidara de eso tampoco", pide.

Emilio lamenta también la mala suerte que han tenido los agricultores y ganaderos, a quienes la pandemia les ha pillado en un momento muy malo . "Coincidió en que por fin estábamos todos unidos y dispuestos a luchar por el campo y llegó todo esto... ni hecho adrede", apunta mientras recuerda también las críticas de algunos a los profesionales del sector primario. "Nos acusaron de que la contaminación la provocaba el sector ganadero con las vacas y ahora con la pandemia se ha demostrado que no es así y que todo era mentira".

José Miguel Sánchez sigue con sus ocupaciones en el campo y mientras millones de personas en todo el mundo han vivido confinadas en sus casas a él le ha tocado trabajar a pleno rendimiento por los preparativos de la nueva cosecha. "Estas semanas he tenido que tratar las parcelas para no tener problemas de hongos. Primero empecé con las cebadas y ahora estoy con el trigo", explica.

Cuenta que lo más complicado de estos días es encontrar repuestos para la maquinaria. "Antes llegabas a la casa y elegías desde el ordenador la pieza que necesitabas, pero al cerrar tuvimos que arreglarnos con lo que teníamos".

Este joven agricultor de Valdecarros explica que hay cosas que no entiende, como la bajada que han sufrido los precios del cereal y la carne, que luego no se han visto reflejados en los supermercados "porque el consumidor sigue pagando lo mismo por los lechazos, los tostones, las terneras...", tal y como denuncia.

José Miguel cree que el coronavirus no ha hecho más que agravar la crisis que ya sufría el sector del campo. "Estamos en un momento crítico con una crisis que será más grave que la que tuvimos en 2008. Cada vez es todo más complicado y eso hace que no haya gente joven que quiera incorporarse a trabajar al campo", reconoce mientras pide "más hechos y no tantas palabras" y pone como ejemplo las ayudas que sigue esperando un sector tan tocado por esta crisis como el ovino y el caprino.

Asegura que seguirá trabajando en el campo como hasta ahora, aunque siempre poniendo cuidado en las medidas de seguridad que toma para protegerse. "Vivo con mis padres y el mayor miedo que tengo no es contagiarme yo sino contagiarles a ellos".