Vendiendo pescado de pueblo en pueblo: “Es muy duro y he vuelto muchos días llorando”

Ejemplo de mujer trabajadora y emprendedora en el mundo rural, Mercedes Arroyo lleva cuatro décadas trabajando como pescadera en varios pueblos de la comarca de Peñaranda y algunos más de la vecina Moraña abulense donde el coronavirus ha pasado factura en las últimas semanas.

“En muchos momentos me siento angustiada, llena de miedo, con pena por tantas cosas, el miedo de no saber lo que te puedes encontrar fuera, lo que puedes llevar a algún pueblo, piensas y si yo soy asintomática y se lo pego a esta pobre gente o si me lo contagian a mí y lo llevo a mi casa, a mi marido y a mis hijos”, reconoce.

“Me levanto a las cinco de la mañana para trabajar y salir de pueblo en pueblo, muchos días sin dormir porque no puedo conciliar el sueño, cansada y cuando llegó a vender a las nueve, hago de tripas corazón y le doy ánimos y consejos a la gente que para mí no tengo”, añade.