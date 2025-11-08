«Ahora vemos padres y madres con trabajo que no pueden llenar la nevera» El Banco de Alimentos atiende a un nuevo tipo de usuario que se caracteriza por tener empleo precario

Una trabajadora de una gran superficie recoge algunas donaciones de alimentos en un carrito de la compra.

M.B. Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El Banco de Alimentos de Salamanca ha puesto en marcha este fin de semana una nueva edición de la Gran Recogida, la campaña solidaria más importante del año, que se celebra viernes y hoy sábado en más de sesenta supermercados de la provincia. En esta ocasión, la organización se marca un objetivo ambicioso: superar los 100.000 euros en donaciones, tanto en efectivo como en productos básicos, para poder mantener su labor de apoyo a miles de familias en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, el Banco de Alimentos atiende de forma regular a unas 2.500 familias salmantinas, lo que equivale a más de 7.000 personas beneficiarias. Entre ellas hay padres y madres con hijos pequeños, mayores con pensiones bajas, inmigrantes, parados de larga duración y familias monoparentales.

Según los responsables de la entidad, el perfil de quienes acuden a pedir ayuda ha cambiado en los últimos años: «Cada vez atendemos a más trabajadores pobres, personas que tienen empleo pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos», explica su presidente, Godofredo García Gómez.

La inflación, la subida de los precios de los alimentos y el encarecimiento de los suministros han agravado la situación de muchas familias que, pese a contar con un sueldo, no logran llegar a fin de mes. «Antes eran sobre todo parados o jubilados con pensiones mínimas. Ahora vemos padres y madres con trabajo que no pueden llenar la nevera», lamenta Godofredo.

Para el representante, uno de los grandes activos son los voluntarios: «Este año tenemos más voluntarios que nunca», ese dato para el presidente es importante ya que le permite estimar que este año la campaña va a ser buena: «Los años que logramos tener muchos voluntarios la recaudación se dispara», asegura. Aunque desde hace ya unos años el sistema de donación principal es en caja y no físico: «El hecho de estar allí los voluntarios informando con sus chalecos azules es imprescindible», señala.

El Banco de Alimentos de Salamanca, que funciona casi exclusivamente gracias al voluntariado, cuenta con unos 20 colaboradores permanentes durante el año, durante la Gran Recogida la cifra se dispara hasta superar los 600 voluntarios, repartidos en distintos puntos de la capital y la provincia. «Sin ellos no sería posible. Son nuestra mayor riqueza», subraya su presidente.

Durante 2024, la entidad distribuyó más de un millón de kilos de alimentos a través de 70 asociaciones, parroquias y ONG colaboradoras, garantizando el acceso a productos básicos como leche, aceite, legumbres, arroz y conservas. Pese al esfuerzo constante, las necesidades siguen siendo elevadas: «Dependemos completamente de la generosidad de los salmantinos. Un euro puede parecer poco, pero para quien no tiene nada puede significar un plato de comida», señala Godofredo.

La organización destaca que el sistema de donaciones económicas en caja permite ahora comprar de forma más eficiente los productos más demandados. «Cada euro donado se convierte en más de un kilo de alimentos, gracias a los acuerdos con proveedores y distribuidores», añade el presidente.

La Gran Recogida continuará hasta hoy en los principales supermercados y establecimientos adheridos.

«Salamanca siempre ha sido solidaria «, afirma Godofredo. «Lo importante no es la cantidad, sino el compromiso de querer ayudar.»