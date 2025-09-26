Vecinos, un municipio con servicios, calidad de vida y proyectos de futuro

Viernes, 26 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El municipio de Vecinos se ha convertido un lugar que ofrece todas las comodidades para residir en él. Tal y como subraya su alcalde, José Antonio Jiménez, la localidad dispone de gasolinera, panadería, supermercado, carnicería, restaurantes, bares, farmacia y una escuela pública con dos aulas para niños en edad escolar. «Contamos con los servicios mínimos para poder vivir aquí sin necesidad de ir a la capital», asegura convencido de que esta oferta facilita la llegada de nuevos habitantes.

A la disponibilidad de servicios se suma la calidad de vida que ofrece Vecinos. La carretera de la Sierra de Francia, muy transitada, sobre todo los fines de semana, cruza la localidad y contribuye a dinamizar su vida social y económica. «El municipio tiene mucha vida gracias a esa circunstancia», apunta el alcalde.

El Ayuntamiento continúa trabajando en diferentes proyectos que buscan mejorar la vida cotidiana. Uno de los más inmediatos es la urbanización de la última calle sin asfaltar, que permitirá completar la tercera fase de actuaciones y dar respuesta a una demanda histórica.

Inversiones

Entre las inversiones más relevantes también figura la finalización del cerramiento del frontón municipal, prevista para el primer trimestre de 2026. La obra, financiada a través de los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca, incluirá la instalación de gradas. «Queremos que el frontón sea un espacio deportivo y social de referencia», destaca Jiménez.

Ampliar Escuela pública de la localidad.

En materia de urbanismo, el Ayuntamiento ha establecido un plan de prioridades que contempla la revisión de la red de alcantarillado y el asfaltado de las calles más deterioradas. «Es fundamental garantizar un saneamiento eficiente antes de renovar el firme», insiste el alcalde.

Vecinos también avanza en la instalación de fibra óptica de alta velocidad, una mejora decisiva tanto para los residentes como para las empresas. A ello se suma el proyecto de creación de un aparcamiento de autocaravanas en la zona de la Cañada, dotado de servicios básicos, que se complementará con la rehabilitación de la antigua casilla de camineros, cedida recientemente por la Junta de Castilla y León.

La escuela municipal, con unos quince escolares, y la activa asociación de jubilados completan la oferta educativa y social de Vecinos, un municipio que mira al futuro sin perder sus señas de identidad.