El Vaticano abre en la Universidad Pontificia el debate sobre el uso de la IA en la educación superior La institución reunirá a referentes internacionales desde este miércoles con la presencia destacada de los representantes de la Santa Sede Paolo Ruffini y Paul Desmond Tigue

El prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Paolo Ruffini, inaugurará este miércoles (16:30 horas) en Salamanca el Congreso Internacional 'La comunicación interna en las Universidades Católicas y Pontificias: límites y desafíos', organizado por la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

Ruffini, periodista y primer laico en ocupar la dirección del sistema comunicativo vaticano, es una de las figuras más destacadas en la renovación de la comunicación de la Iglesia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Roma 'La Sapienza', ha desarrollado una amplia trayectoria en medios como la RAI y TV2000 antes de asumir, en 2018, el liderazgo del Dicasterio para la Comunicación. Desde entonces, ha impulsado una transformación centrada en la transparencia, la humanización del mensaje y la adaptación al entorno digital.

El congreso, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre en el Aula Magna de la Pontificia, tiene como objetivo reflexionar sobre los retos de la comunicación interna en las universidades católicas y pontificias, abordando cuestiones clave como la gobernanza, la estrategia institucional o el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior.

La inauguración contará también con la participación del secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, monseñor Paul Desmond Tighe; del rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama; y del secretario general de la FIUC, François Mabille.

La conferencia inaugural correrá a cargo de monseñor Tighe, quien abordará el papel de las universidades católicas en la era de la inteligencia artificial. De origen irlandés y con formación en Filosofía y Teología por la University College Dublin y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Tighe ha desempeñado un papel clave en la relación entre la Iglesia y el mundo digital. Antes de su actual cargo, fue secretario del Pontificio Consejo para la Comunicación Social y posteriormente secretario adjunto del Consejo Pontificio para la Cultura, donde lideró proyectos sobre cultura digital, ética tecnológica y diálogo entre fe y ciencia.

Entre los ponentes destacan académicos y responsables de comunicación de universidades de España, Italia, Francia, Alemania y Eslovaquia, como Giovanni Tridente, director de Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz; Carlo Gallucci, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universitat Ramon Llull y miembro de los consejos de la FIUC y la Federación de Universidades Católicas Europeas; Patricia Sáinz de Robredo, responsable de Comunicación de la Universidad de Navarra; o Yannick Urbanski, director de Comunicación y Marketing Operativo de la Universidad Católica de Lille. También participarán investigadores y profesores de la UPSA, como Fernando Galindo, decano de la Facultad de Comunicación.

El encuentro concluirá con la intervención del propio Ruffini, que ofrecerá una conferencia de clausura sobre 'Comunicación y cultura: situación actual y perspectivas de futuro' en el salón de grados de la Universidad Pontificia.