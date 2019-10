Varios periodistas estadounidenses se dejan seducir por Salamanca

Salamanca ha recibido estos días la visita de un grupo de periodistas freelance procedentes de Estados Unidos. El viaje de prensa ha sido organizado por la Oficina Española de Turismo en Nueva York y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Este grupo, formado por cuatro periodistas, realizarán reportajes de la ciudad para su promoción como destino cultural, cosmopolita, gastronómico, etc. en sus medios.

Los periodistas son freelance colaboradores de varios medios simultáneamente:

- Sofía Pérez. Especializada en gastronomía, food & wine. Ha publicado en The New York Times, Gourmet, Food & Wine, Saveur, Wine Enthusiast, Tasting Table,...

- Erik Trinidad. Escritor de viajes, productor, editor y director de documentales de viaje, aventura, diseñador gráfico, especialista en creación de contenido multimedia, video, fotografía, etc. Ha publicado en AFAR, Lonely Planet, Fodors, New York Post, AAA Magazine, etc.

- Richard Frisbie. Habitual colaborador de la Oficina Española de Turismo en Nueva York.

- Paul Shoul. Fotógrafo profesional con publicaciones en National Geographic, The New York Times, The Boston Globe, People, USA Today, Johnny Jet, Go Nomad, etc.

En Salamanca han visitado el casco histórico junto a un guía oficial, así como los principales monumentos de la ciudad y degustarán la gastronomía local.