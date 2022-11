Vanesa Romero habla con LA GACETA: “El personaje de Ana sirvió para abrir las mentes respecto a la homosexualidad”

La valenciana fue Miss Alicante y debutó como actriz en ‘Aquí no hay quien viva’ interpretando a Ana y en ‘La que se avecina’, con Raquel. Visitó la ciudad el pasado miércoles para encabezar la mesa redonda ‘Las mujeres en el audiovisual español’ de las II Jornadas Audiovisuales. Con ‘Un día de mierda’, se ha lanzado de lleno en el mundo de la dirección y su éxito en los festivales nacionales denotan que es toda una revelación.

¿Que significó para usted saltar al estrellato siendo parte de la comunidad de vecinos más conocida de la televisión?

—Para mí, fue mi oportunidad. Yo venía de otro mundo y arrancar con ‘Aquí no hay quien viva’, una serie de tanto éxito, me ayudó a crecer como actriz y desarrollarme.

¿Con qué personaje se identifica más Vanesa: con Ana o con Raquel?

—Es difícil. Cada personaje es un aprendizaje y cada papel que interpretas tiene cosas tuyas. Yo creo que ambos personajes forman parte de mí de alguna manera. El que tengo más cercano es Raquel, pero recuerdo a Ana con mucho cariño. Fue mi primera vez y con el papel con el que comencé mi carrera profesional. El personaje de Raquel representa una etapa de mi vida en la que se asentó todo.

Con Ana, fue de las primeras en normalizar la homosexualidad en la gran pantalla. ¿Cree que a día de hoy está totalmente normalizada?

—‘Aqui no hay quien viva’ sirvió para abrir las mentes del momento y ayudó a muchas personas. Al final, servimos a la audiencia algo totalmente distinto a lo que había ya. En aquellos momentos, yo iba por la calle y la gente me paraba para decirme “gracias” y “no sabes lo que nos estas ayudando”. Yo creo que hizo mucho bien. A día de hoy, la sociedad ha evolucionado, pero todavía quedan muchas cosas por hacer y muchos pasos que dar.

¿Por qué cree que es importante enfatizar el papel de la mujer en el mundo audiovisual con jornadas como las que se han llevado a cabo en Salamanca?

—Vengo a contar mi experiencia en el mundo de la interpretación y, recientemente, como directora y guionista en esta nueva faceta mía, ya que me he estrenado este año con mi corto ‘Un día de mierda’. Yo creo que compartir experiencias y vivencias siempre es bueno y gratificante. También es una oportunidad para rodearme de compañeros de profesión, aprender las unas de las otras y compartirlo con toda la gente.

¿Se ha sentido alguna vez discriminada en su trabajo por su condición de mujer?

—Afortunadamente, desde que arranqué en el mundo profesional, nunca me he sentido así. Quizás, algo tenga que ver que, cuando empecé en ‘Aquí no hay quien viva’, en la dirección estaba una mujer.

¿Qué otras facetas le quedan aún por explorar?

—Yo soy una persona muy inquieta y me voy dejando llevar. Yo siempre he dicho que soy una miedosa valiente y, si abro una puerta y lo que hay me ilusiona, me dejo llevar y, aunque tenga ese miedo de esas primeras veces, lo dejo de lado para atravesar la puerta y llenarme de experiencias y de vivencias. Considero que la vida es vivir, experimentar y aprender.

Es perseverante en sus objetivos. ¿De dónde obtiene la motivación?

—Yo he sido deportista durante muchos años y el hecho de no conseguir en un momento dado esa mínima que me llevase al campeonato de España ha hecho también que no me rinda fácilmente. Eso ha hecho que sea de las que piensan que cada obstáculo es una oportunidad para seguir creciendo, avanzando y evolucionando. Nunca pienso que algo es un fracaso. Siempre lo tomo como un aprendizaje.

¿Cuáles cree que son las dificultades del mundo audiovisual a las que se pueden enfrentar las nuevas generaciones?

—En todas las profesiones, te encuentras con dificultades y con baches. Yo, si tuviese que dar un consejo, es que, si tú tienes el sueño de ser algo o de ir en busca de algo, por muchos impedimentos que te encuentres en el camino, nunca debes de perder tu foco. Si alguien lo ha conseguido, tú también lo puedes lograr. Por lo tanto, hay que ir en busca de aquello que nos hace felices.

¿Cuáles son los futuros proyectos en los que se encuentra trabajando en la actualidad y en los que va a trabajar próximamente?

—Acabo de rodar ‘Malditas’, una serie de terror. También estoy inmersa en una película que se llama ‘Amarillo’, acabo de hacer un cameo pequeño en ‘En temporada baja’ con Antonio Resines y, ahora, estoy preparando mi segundo corto, en el que quiero seguir en la parte de dirección después de haber sacado el de ‘Un día de mierda’. Estoy llena de proyectos y muy entusiasmada.