Vanesa Iglesias, mujer ‘trans’ salmantina: “Nací hombre, me gustaban las chicas y me sentía mujer”

La salmantina es la única mujer transexual de Castilla y León que ha sido sometida a una reasignación genital -convertir un pene en una vagina- desde que Sacyl se hace cargo de los casos de disforia de género.

¿Cuándo se da cuenta de que se siente mujer?

—Desde pequeña lo supe. Hay casos que vienen mayorcitos e incluso gente ya casada que lo hace. Yo desde pequeña se lo hice pasar muy mal a mi madre. He vivido con mis tías casi siempre y la ropa que ellas tenían, la ropa que yo cogía. Y cuando no estaban ellas la usaba siempre.

¿Y qué pensaba al sentir eso?

—Es que ahora entras en internet y lo sabes todo, pero antes no. Tuve que comprar una revista... de esas Tendría yo 16 años y esas revistas no se las vendían cualquiera. A través de ahí contacté con un travesti. Pude hablar con esa persona y me estuvo explicando un poco el tema, que me sorprendió bastante. A partir de ahí empecé a mover fichas

¿Cuándo decide que va a llegar hasta el final?

—Yo empecé con hormonas en Fuerteventura. Traté con un médico que no sabía mucho del tema y una ginecóloga que tampoco lo sabía, así que decidí tratarme yo misma con hormonas. Me quitaba un parche y me ponía otro, según yo quería, y eso es muy peligroso porque te puede dar un infarto. Me la he jugado muchísimo a lo largo de mi vida

¿Fue infeliz durante esos años de espera y travesía?

—Bueno, esos años a los que te refieres me hicieron sacar más fuerza. Luché más fuerte. Hasta que llegas aquí tienes que pasarlo muy mal. Yo pensaba: a mí me gustan las chicas, pero me siento mujer y sin embargo he nacido hombre. ¿Por qué camino tengo que tirar? Me di cuenta de que soy lesbiana. Las mujeres me decían que se notaba cómo las miraba. Al final es un cacao mental enorme y la gente puede pensar que es sencillo y que basta con ponerse hormonas y en un año lo haces, pero la mayoría no saben que van a tardar mucho. Hay muchas personas que se operan de abajo y al cabo de un tiempo se arrepienten. Eso ya no tiene solución. Es importantísimo pasar antes por Psiquiatría.

¿Hubo momentos de dudas?

—Jamás en mi vida y soy la única persona que me operé de los genitales. Jamás me quise echar atrás, ni en los peores momentos: horas y horas de quirófano, luego otra operación para mejorarlo... Conozco a todo el mundo de este ámbito y creo que no hay ninguna persona operada en Castilla y León además de mí.

¿Se ha sentido discriminada por su condición de transexual?

—Ahora mismo, del 0 al 10 mi nivel de felicidad es un 9. ¿La gente? Me da igual lo que diga y lo que piensen de mí. Alguna vez me dijeron que el dinero que se gastaron en mi cirugía se podía haber gastado en operar a otras personas y me sentó mal, pero en el trabajo nunca me han tratado mal. Nunca he tenido problemas en Salamanca ni en Castilla y León. No me miran mal ni me tratan mal.

¿Se atreve a dar algún consejo a quienes puedan estar en la situación que usted vivió al principio?

—Nadie me ha pedido consejo porque estoy fuera de servicio y apagada. Solo me preocupo de vivir mi vida. Lo he pasado muy mal y ahora no quiero rollos, pero si alguien sintiera la necesidad que yo sentí y me pidiera consejo le diría que se lo piensen bien y cuando lo tengan claro, que lo vuelvan a pensar. No hay una clave para decidirse. Tienes que sentirlo porque lo que no se puede hacer es empezar con hormonas y a mitad de camino parar. Por eso tienes que tenerlo muy claro y cuando es de verdad, lo tienes claro.