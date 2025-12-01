«Vamos volando»: ¿Cuántos paquetes entrega un repartidor en una hora? Los profesionales afrontan un Black Friday con refuerzos, rutas más largas y frecuencias de entrega «de locura»

Los repartidores que trabajan describen este Black Friday como uno de los más duros de los últimos años. La carga de trabajo se ha multiplicado, las rutas se han ampliado y el ritmo que deben mantener para cumplir con las entregas es, según ellos, «casi imposible».

«Estamos a tope, sin parar», explica Eduardo Vidal, con diez años de experiencia. «Hace cinco años hacíamos 160 o 170 entregas al día. Ahora son 180 o 190, y en fechas como esta suben muchísimo más. Para llegar, tienes que ir a 20 o 25 paquetes por hora, corriendo», comenta.

El aumento de paradas también lo nota Aarón Motos, de una pequeña empresa familiar de paquetería urgente: «De un día normal con 120 o 130 paradas pasamos a 180, 190 o incluso 200. Y muchas veces hay que dejar los que no tienen compromiso para el día siguiente, porque no hay horas en el día para tanto». Aarón calcula que en las calles del centro pueden llegar a hacer 25 o 30 entregas por hora: «Vamos volando. Literalmente».

Para afrontar el incremento de trabajo, las empresas han tenido que reforzar personal desde principios de noviembre. «Meten apoyo, porque uno solo no da abasto», explica Aarón. «Si no, sería imposible». Pero el esfuerzo no se limita a un solo día: «La campaña no es solo Black Friday». «Empieza en noviembre y se engancha con Navidad, Reyes, las rebajas de enero… Al final son tres o cuatro meses seguidos de mucha presión».

Durante este periodo, los repartidores trabajan jornadas de 9 o 10 horas diarias, encadenando campañas y devoluciones. Aunque el aumento de carga es habitual en estas fechas, este año los repartidores aseguran que hay un problema adicional que complica aún más el trabajo: los horarios de reparto en el centro, especialmente la franja matinal de 7:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00.

«La mayoría de tiendas abre a las diez», señala Eduardo. «Eso te deja una hora real para entregar todo lo de la mañana. Con el volumen que llevamos, es imposible cumplir», añade. Este desajuste provoca acumulación de paquetes y más presión sobre los repartidores, que deben reorganizar rutas «sobre la marcha» para intentar llegar a todo.

Los trabajadores coinciden en que la exigencia de estas semanas está llevando a muchos repartidores al límite físico y mental. «Vamos al límite», resume Aarón. «Es una campaña larguísima, con muchísimo volumen y con la obligación de ir muy rápido. No paramos», sentencia.