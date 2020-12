Las dudas sobre la cepa británica del coronavirus siguen siendo muchas, sobre todo a la hora de detectarla. El especialista del Hospital en Enfermedades Infecciosas Moncef Belhassen detalla el protocolo y los avances que se están realizando.

¿Cómo se sabe que una persona está infectada por la cepa británica del coronavirus y no de la autóctona?

Para saber exactamente si es la cepa británica hay que mandarlo a secuenciar a Madrid. Es necesario que lo analicen en una secuenciación completa.

¿Se han enviado muestras de Salamanca tanto del Hospital como de Primaria?

Desde el Hospital no se ha enviado nada porque el perfil de pacientes que están hospitalizados lleva más de tres meses sin viajar y en los últimos días no hemos recibido ningún paciente joven que haya llegado desde el Reino Unido. De los últimos 100 pacientes ingresados, la mayoría no ha viajado. Desde Primaria nos mandarían el aviso y tampoco hemos recibido nada. Hoy por hoy porque mañana todo puede cambiar por la evolución. Nosotros vamos a tener una PCR que puede sugerirnos de forma indirecta para ayudar a detectar la cepa británica.

¿Cómo se puede llegar a detectar de forma indirecta?

Las técnicas se están actualizando constantemente y evaluando nuevos métodos diagnósticos con Microbiología. Justo uno de los que se va a empezar a aplicar en el Hospital en los próximos días. Esta PCR amplifica diferentes partes del genoma del virus, y casualmente la técnica de PCR que se va a poner en marcha deja una parte sin ampliar, que es justo la que falta en la cepa británica. Se podría utilizar de forma indirecta como una técnica de cribado: no podemos decir que es, pero sí que no es la cepa británica. Estos datos indirectos nos permitirían orientarnos para saber que se trata de esta mutación.

A pesar de ello, ¿seguiría siendo necesaria la confirmación de Madrid?

Sí, porque sigue siendo una técnica indirecta para la que es necesario hacer una secuenciación completa para la mutación.

¿Podría convertirse en la cepa dominante en España?

Decir ahora cosas tajantes es una locura. Nos faltan ahora mismo detalles para evaluar. Quien lo sepa ahora es adivino o juega a serlo. Ya está en Madrid, Andalucía y podría llegar a serlo aunque eso no llegaría a afectar en la clínica hoy por hoy.

¿Desde el ámbito clínico, tendrían un tratamiento diferente a los infectados por coronavirus?

El interés es sobre todo epidemiológico por la capacidad de infección. No nos interesa tanto por el tratamiento individualizado, ya que se les va a aplicar el mismo tratamiento. Nos preocupa si va a ser más infectivo porque puede llegar a más gente. Por ello, el interés epidemiológico es más importante que el clínico. Por lo que se dice ahora, es más infecciosa pero no se ha demostrado que produzca casos más graves. No queda claro, pero no ha saltado ninguna alarma en ese sentido. Que los virus mutan es de todos conocido. Nos enfrentamos a varios virus de la gripe durante la misma temporada y eso no nos supone ninguna novedad.