¿Cómo valora el impacto que ha tenido el matadero de Ciudad Rodrigo en la provincia?

Jueves, 9 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Carbajosa de la Sagrada ha ido consolidando en los últimos años un tejido empresarial sólido atrayendo nuevas compañías y apoyando a las que llevan años asentadas, con el objetivo de mejorar tanto los servicios públicos como la calidad de vida de los vecinos fomentando el interés por la modernización y el emprendimiento. Esta transformación no es casual, el Ayuntamiento siempre ha estado centrado en el impulso de políticas, servicios y eventos dirigidos a atraer inversión, apoyar a emprendedores y visibilizar la innovación local.

Una pieza clave del dinamismo económico de Carbajosa son sus polígonos El Montalvo I y III, que alojan a buena parte de la industria y los servicios que operan en el pueblo. El Montalvo I, con una superficie de 36,7 hectáreas, y El Montalvo III, que suma 54,2 hectáreas, cuentan además con una localización estratégica, con acceso directo a las principales autovías nacionales y a la conexión con Portugal, ideal para el crecimiento y el desarrollo económico en la zona. Estos espacios facilitan la concentración de proveedores, logística y servicios auxiliares, lo que favorece la aparición de iniciativas innovadoras dentro de sectores tan diversos como la gestión de residuos, la maquinaria industrial o los servicios para empresas.

Ampliar Los Premios Carbajosa Empresarial ya han alcanzado su XIII edición.

El Ayuntamiento de Carbajosa está plenamente comprometido con la mejora y expansión de su tejido empresarial. Esto facilita la actividad empresarial agilizando trámites administrativos, manteniendo reuniones periódicas con asociaciones y representantes de empresas, y realizando visitas anuales a las instalaciones para conocer de primera mano sus necesidades, además del mantenimiento y limpieza de viales, zonas de aparcamiento y servicios básicos de los polígonos.

Dentro de este compromiso, uno de los objetivos principales es dar más visibilidad a todo lo que se desarrolla en los zonas empresariales. Por ello, el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, cuenta con dos iniciativas ya consolidadas que se han convertido en la base de la promoción institucional: el portal Carbajosa Empresarial y los Premios Carbajosa Empresarial.

Página web

El portal Carbajosa Empresarial es una herramienta que permite acceder de manera ágil y cómoda a información de interés industrial y laboral. Este espacio online, disponible en la web www.carbajosaempresarial.es, es gratuito para las empresas y actúa como plataforma de promoción económica, a la vez que como instrumento de información para la ciudadanía. Cuenta con bolsa de empleo y ofrece recursos sobre subvenciones, formación, noticias, reportajes y un área específica para emprendedores. Este será renovado por completo próximamente para seguir ofreciendo a sus usuarios una herramienta de la máxima calidad posible.

Premios Carbajosa Empresarial

Por su parte, los Premios Carbajosa Empresarial, que celebraron su XIII edición en junio, premian a empresas locales por su apuesta por la innovación y desarrollo, el emprendimiento, la proyección exterior, imagen de empresa, comercio local trayectoria empresarial. Estos galardones sirven de altavoz al trabajo de las empresas y autónomos, ofreciendo reconocimiento, difusión y acceso a redes de apoyo y financiación. A lo largo de las distintas ediciones, más de 60 empresas han sido premiadas por su esfuerzo y aportación al desarrollo de Carbajosa.

Las cifras económicas de Carbajosa siguen mejorando cada año. Actualmente, en Carbajosa operan 668 empresas, que generan empleo para más de 7.486 personas. La tasa de paro se sitúa en torno al 6,6 %, una cifra sensiblemente inferior a la media regional y nacional. Unos datos que demuestran la fortaleza del tejido productivo local y evidencian el potencial de crecimiento de sus zonas industriales.

Un potencial por explotar en las 86,57 hectáreas de suelo libre destinadas al desarrollo industrial y económico que garantizan el crecimiento futuro del municipio. Una parte importante de esa superficie, concretamente 19,05 hectáreas, se localiza en el polígono El Montalvo III. De ellas, 1,64 hectáreas corresponden a la zona oeste, mientras que las 17,41 hectáreas restantes se encuentran en la zona sur del mismo polígono. En esa misma zona sur existen además otras 23,50 hectáreas adicionales que aún no han sido explotadas.

Carbajosa cuenta también con 22,4 hectáreas destinadas a actividades económicas específicas distribuidas entre las 13,4 hectáreas ubicadas junto al centro comercial E.Leclerc, donde está previsto que en futuro cercano comiencen a operar nuevas empresas, y las 9 hectáreas situadas en la zona de Los Paúles. Por último, la antigua zona de la azucarera conserva todavía 21,62 hectáreas sin desarrollar, un espacio de gran valor estratégico para albergar proyectos empresariales de gran envergadura.

Estas hectáreas y las diferentes iniciativas desarrolladas por el Ayuntamiento sitúan a Carbajosa en una posición privilegiada para atraer inversiones y garantizar su crecimiento económico a medio y largo plazo.