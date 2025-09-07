De Valencia a Salamanca para iluminar el cielo en Fiestas: «El pirotécnico es de vocación» Juanjo Soler, técnico de pirotecnia, cuenta cómo es el día a día en su trabajo y el procedimiento que deben seguir en cada espectáculo que realizan como hoy en Salamanca

Aurelio Peña Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Tras cada espectáculo pirotécnico existe un arduo trabajo para poder llevar la ilusión y la magia de los fuegos artificiales por toda España. Ese esfuerzo proviene de profesionales que se encargan del buen mantenimiento y la seguridad de los espectáculos.

«Es muy cansado; al final vamos de ciudad en ciudad. Hoy estaremos en Salamanca y mañana en Cuenca. En total, ya solo hoy tenemos 19 espectáculos pactados. Es una época muy dura de trabajo», declara Juanjo Soler, técnico de pirotecnia y uno de los encargados de los fuegos artificiales que se van a lanzar hoy en la ciudad.

«Es muy gratificante porque observamos la alegría de los fuegos artificiales reflejada en el público», añade.

Juanjo recalca la importancia de la logística en su trabajo, ya que cuentan con más de sesenta técnicos repartidos por toda España. «Es un mecanismo difícil de engranar para que todo salga a la perfección», dice.

Una de las principales claves en su trabajo es conocer los detalles del lugar donde va a trabajar. Juanjo detalla la forma de proceder en Salamanca: «Se realiza un plan de seguridad o de emergencia. De hecho, la policía municipal nos ha escoltado desde la entrada a la ciudad hasta el Puente Romano. Ahora van a hacer la custodia del vehículo. También hemos tenido la visita de los bomberos para comprobar que todas las especificaciones técnicas referenciadas en el plan de seguridad o de emergencia se van a respetar».

Tras los protocolos de seguridad que deben cumplir de forma habitual en su trabajo, Juanjo enfatiza las diferencias que existen entre lanzar fuegos artificiales en un municipio y en una ciudad.

La primera diferencia es la importancia y repercusión del evento, que evidentemente es mayor en una ciudad que en un pueblo. La segunda consiste en todos los pasos legales que deben cumplir para llevar a cabo el espectáculo.

Técnicamente hablando, los espectáculos en Salamanca también cuentan con otros aspectos diferenciadores: «Estamos un poco más bajos que el público; nos encontramos en el hondo del Puente Romano, más concretamente en las pistas de atletismo y la arboleda que hay justo enfrente, lo cual es otro condicionante para nuestro trabajo».

En conclusión, su trabajo diario consiste en montar la herramienta y los materiales necesarios para el show pirotécnico. En el caso de Salamanca, Juanjo pronostica que el montaje les llevará unas doce horas para los cuatro técnicos.

«Yo soy valenciano. En Valencia, como todo el mundo sabe, el arraigo a la cultura pirotécnica es muy intenso», confiesa Juanjo.

También comenta cómo debe ser la personalidad y forma de pensar de un técnico de pirotecnia: «Es algo que te engancha muy fuerte; siempre tienes que tener un aliciente. El buscar esto como un medio de trabajo más no funciona. El pirotécnico es de vocación; te tiene que atraer para poder sobrellevar las pocas horas de sueño, recorrer muchos kilómetros y, sobre todo, las palizas físicas que nos pegamos para poder afrontarlas todos los días».