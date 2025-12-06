El 'vacunódromo' baja el ritmo: el puente, un buen momento para vacunarse frente a la gripe y la covid sin esperas La mayoría de los salmantinos que acuden ya no tienen que esperar ninguna cola mientras que el SUAP suma otro equipo más para hacer frente al aumento de las urgencias

Carlos Rincón Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:33

Para aquellos salmantinos que no han aprovechado este puente para viajar y aún están pendientes de la vacuna frente a la gripe y la covid, este largo fin de semana es una buena oportunidad de hacerlo sin casi esperas ni tener que concertar una cita previa. Después de las quejas de quienes aguardaron hasta dos horas para recibir el pinchazo hace una semana, este viernes por la tarde y el sábado, salvo en el momento de la apertura, en el «vacunódromo» que se ha habilitado en las instalaciones de la calle Valencia los ciudadanos fueron atendidos poco después de llegar, mientras que en la vecina sala de espera del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) se acumulaban los enfermos, gran parte de ellos por infecciones respiratorias causadas precisamente por los virus que combaten estas vacunas.

Solo durante la mañana del sábado unas 75 personas acudieron a vacunarse mientras que en paralelo se atendían unas 150 urgencias, algunas de ellas domiciliarias. De hecho, según ha podido saber este periódico, Atención Primaria ha incorporado un equipo más —médico y enfermera— al SUAP para hacer frente al aumento de casos que se están atendiendo.

Dos son los motivos que han permitido ganar fluidez. Por un lado, tras las quejas del anterior fin de semana, la Gerencia de Atención Primaria ha duplicado las enfermeras destinadas a vacunar —ahora ya siempre son dos— y, por otro, el puente festivo, que muchos salmantinos han aprovechado para realizar una escapada, ha reducido el número de personas a la calle Valencia para recibir los pinchazos preventivos. Aún así, las primeras estimaciones apuntan que este viernes se vacunó a unas 150 personas, frente a las 127 del anterior, y el sábado, a otras 150 frente a las 216 del 29 de noviembre.

Los propios sanitarios encargados de suministrar las dosis apuntaron a este periódico que el sábado se ha notado una importante diferencia respecto al anterior sábado, en el que una sola enfermera no daba abasto para hacer frente a la alta demanda. Por el contrario, al mediodía el personal de urgencias tenía en su sala de espera a una treintena de personas.

Tanto este domingo como el lunes, el «vacunódromo» continuará abierto, en horario ininterrumpido de nueve de la mañana a nueve de la noche y no es necesario solicitar cita previa. Es necesario acudir con el DNI o la tarjeta sanitaria. Las autoridades sanitarias insisten en que si una personas ha experimentado fiebre o algún síntoma de infección en los días previos no acuda a vacunarse ni de la gripe de la covid-19,