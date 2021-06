USO pide políticas de empleo y alerta de la caída de los contratados indefinidos

La contratación indefinida en el mes de mayo ha caído un 6,6% con respecto al mes de abril. Del total de 64.175 contratos formalizados en mayo, tan solo el 8,9%, es decir 5.716, fueron de carácter indefinido. “Estos datos demuestran que se vuelve a apostar por la temporalidad en la contratación para hablar de mejora cuantitativa del mercado laboral. Pero no se ataca el problema estructural del empleo que es la excesiva temporalidad y precariedad de los contratos que se firman”, alerta Lorenzo Lasa Muñoz, secretario provincial de USO Salamanca y Secretario de Organización de USO-Castilla y León.

Apunta Lorenzo Lasa que se deberían buscar políticas de empleo por las Administraciones competentes para evitar, como se está comprobando, la movilidad a otros países, y movilidad nacional, la búsqueda de trabajo no relacionado con la profesión y la búsqueda de horarios especiales.

Con los últimos datos, el paro en Castilla y León se reduce en 8.286 personas y la cifra de parados registrados se queda en los 160.434. Además, a 31 de mayo un total de 22.079 trabajadores continuaban en ERTE en la región.

Aunque “la cruz de esta desconocida bajada del desempleo es la contratación indefinida”. Ha bajado el paro, han subido los contratos totales y los temporales, pero, con respecto a abril, ha habido menos contratación indefinida: se ha reducido en casi un 5%. “Es como no haber aprendido nada de dos crisis tan duras: no se puede reconstruir sobre barro, sino sobre sólidos cimientos que reflejen un cambio productivo con vocación de futuro. Mejorar los números con empleo temporal o troceado no puede ser motivo de celebración por parte del Gobierno. Bajamos un grado de fiebre, pero seguimos con el empleo en pronóstico grave, tratando de paliar los síntomas. Paliar no es curar”, aclara el secretario general de USO.

Además de la temporalidad en la contratación el mercado laboral en Castilla y León está castigando duramente a las mujeres. “Son ellas las que suponen el 58,6% del total de parados y el 66,4% de las personas que integran el colectivo sin empleo anterior. Un total de 11.159 mujeres en Castilla y León buscan su primer empleo o llevan más de un año en paro, son paradas de larga duración. Y el 36,1% de estas, el grupo más numeroso, tienen más de 45 años. Por tanto, las mujeres deben ser un colectivo prioritario en el diseño de políticas de empleo que contribuyan a reducir el riesgo de exclusión social y laboral en Castilla y León”, reclama Lorenzo Lasa.

Desde la aprobación del primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020, y ante el confinamiento domiciliario y la paralización de la actividad en nuestro país debido a la alerta sanitaria, el Gobierno ha regulado multitud de medidas para paliar esta situación y evitar una masiva destrucción de empleo. Las extraordinarias relativas a los ERTE, que se regularon en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19, han sido las principales. Tras este primer Real Decreto-ley, han tenido lugar cuatro prórrogas acordadas en el seno del “Diálogo Social”, que se han cerrado en el último momento, manteniendo en vilo y generando incertidumbre en miles de personas trabajadoras afectadas. La última de esas prórrogas se recoge en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y establecía una nueva fecha de fin de prórroga: el 31 de mayo. En la negociación de esta quinta prórroga, de nuevo se ha repetido el mismo esquema que en las anteriores: falta total de trasparencia sobre el contenido y número de reuniones; dilatar el acuerdo hasta el último momento, generando incluso momentos de suspense con ruptura de negociaciones y la convocatoria de un Consejo de Ministros Extraordinario para forzar el acuerdo o tomar la determinación unilateral de la prórroga in extremis; y, finalmente, la foto del acuerdo tres horas antes del inicio del Consejo de Ministros. Y, mientras tanto, 598.729 personas trabajadoras afectadas en España, están pendientes de esta situación anómala que, por repetida, se está convirtiendo en habitual.

USO lamenta, según apunta desde Salamanca Lorenzo Lasa, que la prórroga sea de nuevo solo de cuatro meses, sometiendo otra vez a la incertidumbre la garantía del empleo y la cobertura de los últimos trabajadores y trabajadoras en ERTE asociado a la covid-19.

A pesar de que se esté reactivando la actividad en sectores muy castigados, en septiembre seguirá habiendo empresas y trabajadores que sigan viéndose abocados a acogerse a un ERTE para evitar la destrucción de empleo, se estima desde USO, que quiere trasladar su rechazo más absoluto “a esta forma de negociación irresponsable, opaca, que juega con los tiempos y con el futuro de miles de personas que esperan, siguiendo el minuto y resultado, conocer si se mantienen las medidas de protección a las que están acogidas, aunque hayan visto mes tras mes cómo se reduce su capacidad adquisitiva”.