Cómo usar una papelera

Viernes, 8 de agosto 2025, 06:00

A la vista de imágenes como esta, tomada en San Pablo, parece que algo tan simple como una papelera requeriría para algunos contar con un manual de instrucciones. «Si el objeto no cabe por la boca del depósito, se recomienda descomponerlo en trozos pequeños para poder introducirlos. O directamente, buscar un contenedor».

