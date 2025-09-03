La USAL mostrará su potencial investigador y emprendedor en Salamaq La Universidad de Salamanca contará con un stand propio en la feria, donde entre el 4 y el 8 de septiembre se desarrollarán charlas, talleres y presentaciones

La Universidad de Salamanca (USAL) volverá a estar presente en la feria Salamaq con un stand que se convertirá en escaparate de la innovación y el conocimiento aplicado al sector primario. Entre el jueves 4 y el lunes 8 de septiembre, investigadores, docentes y empresas vinculadas al Parque Científico participarán en una intensa programación de talleres y charlas abiertas al público.

La programación arrancará el jueves, 4 de septiembre, a las 12.00 h. con el taller titulado «El cambio climático en la vitivinicultura: Papel de las variedades minoritarias de uva de Castilla y León» a cargo de José Ignacio García Estévez y Cristina Alcade Eón, del Grupo de Investigación en Polifenoles. A las 13.00 h., Ricardo Costa y Laura de Andrés, del Laboratorio de Innovación (Unidad de Promoción estratégica de la investigación, transferencia e internacionalización-PEITI) de la USAL impartirán la charla «Circular Challenge. Capacitación empresarial y emprendimiento para la transición a la economía circular». La jornada concluirá con el taller «Biotecnología de semillas», con Antonio de la Torre y Andrea Fuentes, del Grupo de Investigación en Fisiología y Señalización Hormonal en Plantas, a partir de las 17.00 h.

El viernes, 5 de septiembre, María Capilla Mata, Fátima Pollo y Sara Gómez serán las responsables del Taller «Biotecnología de semillas» que comenzará a las 12.00 h. A continuación, María Ángeles Gómez, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, impartirá la charla «Uso agronómico del digestato líquido obtenido en una planta de biogás» a las 13.00 h. Por la tarte, a las 17.00 h., se ha programado la charla «Micorrizas en la Agricultura: Suelo Saludable, Cultivo Rentable», a cargo de Mónica Calvo, del Grupo de Investigación en Herramientas de Biotecnología de Plantas frente al Cambio Climático; y la jornada se completará con el taller «Raíces con aliados: descubriendo el mundo de las micorrizas» impartido por Esperanza Miñambres, Andrea Santos, María Chaparro y Jorge Señorans, del mismo grupo de investigación a las 18.00 h.

El sábado, 6 de septiembre, a las 12.00 h. se desarrollará el taller de Trichoderma: hongo beneficioso para una agricultura ecosostenible, a cargo de Isabel Vicente, Julio Ascaso y Rosa Hermosa, del Grupo de Investigación en Fitopatología y Control Biológico; y a las 17:00 h. tendrá lugar el taller «Trigos antiguos», con Javier Sánchez y Victoria Loyana, también del Grupo de Fitopatología y Control Biológico.

El domingo, 7 de septiembre, la jornada arrancará a las 12.00 h. con el taller «Biotecnología de semillas», con Óscar Lorenzo y Noelia Arteaga. A las 13.00 h. se ha programado la charla «EHE en vacuno: así hablan los datos desde España y Salamanca», impartida por Mercedes Sánchez Barba, del Grupo de investigación en MITA e INSASO de la USAL; y a las 17.00 h. dará comienzo el taller «Biotecnología de semillas», con José Antonio Martín y Jessenia Estrada.

La última jornada de Salamaq, el lunes 8 de septiembre, comenzará a las 12.00 h. con la exposición «Biofertilizantes: vida para las plantas», a cargo de José David Flores, Esther Menéndez, Mónica Majo e Irene Frontela, del Grupo de Investigación en Interacciones Microbianas. A las 12.00 h., Patricia Rivera, de Mirat Fertilizantes ofrecerá la charla «De la planta al campo: Extractos vegetales en Agrobiotecnología. Innovación sostenible para la agricultura de hoy»; y a las 13.00 h. , Alba Rodríguez, de Neathea, hablará sobre el «Desarrollo de leche de burra fermentada con bacterias ácido lácticas propias». La participación de la USAL en la feria concluirá por la tarde con el taller «Biotecnología de semillas», con Óscar Lorenzo e Inmaculada Sánchez.

Además de los grupos de investigación de la USAL, en el stand participarán varias empresas del Parque Científico: Mirat Fertilizantes, con una actividad integrada dentro de las acciones de la Cátedra; De Otro Costal y Pellet Solutions, con la presentación de sus productos de la mano de Antonio Castaño; y DareMapp, que mostrará su aplicación de visitas guiadas.