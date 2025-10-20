«La USAL dirige la investigación de cianobacterias con uno de los equipos más avanzados y apoyo satelital»

M. B. Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 11:24 Comenta Compartir

El profesor de la USAL, Diego Aguilera González, dirige el grupo de investigación TIDOP (Tecnologías de la Información para la Digitalización Inteligente de Objetos y Procesos), uno de los más grandes de la institución, con cerca de 90 integrantes trabajando en más de 40 proyectos simultáneamente. Su último desarrollo, la plataforma geoespacial CIAN-EAU, permite auditar y analizar la calidad del agua en embalses mediante imágenes satelitales proporcionadas por la Agencia Espacial Europea, ofreciendo alertas tempranas sobre la proliferación de cianobacterias y otros indicadores clave como clorofila, pH y temperatura.

¿En qué consiste CIAN-EAU y cuál es su objetivo?

—El proyecto surge ante la necesidad de controlar la proliferación de cianobacterias, organismos que, aunque beneficiosos en niveles equilibrados, pueden resultar perjudiciales para el consumo humano, la fauna y los cultivos cuando superan ciertos límites. La plataforma permite detectar estas proliferaciones de manera temprana y así implementar medidas preventivas antes de que se genere un problema grave.

¿Cómo se diferencia de los métodos tradicionales de control del agua?

—Los métodos clásicos implican desplazamientos en barca para tomar muestras y enviarlas a laboratorio, lo que limita el alcance y la precisión. En cambio, CIAN-EAU realiza una auditoría completa de los embalses «palmo a palmo» mediante imágenes satelitales, obteniendo datos homogéneos y en tiempo real, a un coste reducido y sin depender del muestreo físico en cada punto.

¿Cómo surge el interés del grupo por este tipo de investigación?

—El interés nace tras desarrollar RevelaDuero, un software premiado por la Confederación Hidrográfica del Duero por su capacidad de controlar el consumo de agua subterránea, especialmente en cultivos agrícolas. Mientras RevelaDuero abordaba la cantidad, CIAN-EAU se centra en la calidad, completando así el ciclo de gestión hídrica y ofreciendo una solución integral para las administraciones y la sociedad.

¿Qué ventajas ofrece la plataforma frente al muestreo manual?

—La ventaja de CIAN-EAU radica en que las cianobacterias son organismos muy dinámicos: su presencia puede variar incluso a pocos metros de distancia. De ahí que la plataforma permita analizar todo el embalse simultáneamente, detectando diferencias de concentración y proporcionando un mapa detallado de la situación en tiempo real, algo imposible de lograr con muestreos aislados. Además, los algoritmos desarrollados calibran las imágenes para reflejar con precisión los parámetros físicos reales del agua.

¿Cuál es el impacto de la actividad humana en la proliferación de cianobacterias?

—Sobre todo, los vertidos agrícolas, herbicidas y otras prácticas humanas aportan nutrientes que favorecen la proliferación de estos organismos. Parte del consorcio del proyecto estudia específicamente estas interacciones para determinar qué actividades generan mayor impacto en la calidad del agua y cómo mitigarlas.

¿Cómo se gestiona un equipo de estas dimensiones?

—Somos cerca de 90 investigadores los que participamos en más de 40 proyectos en paralelo. La organización interna y la definición de roles claros son las que nos permiten mantener un alto nivel de eficiencia y calidad. Además, buscamos consolidar la vigilancia preventiva de embalses; por eso, CIAN-EAU representa un ejemplo de cómo la ciencia puede anticiparse a los problemas.