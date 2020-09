Urgencia de la Junta para encontrar docentes ante la falta de interinos

Los problemas para encontrar docentes interinos que cubran las vacantes en institutos para Secundaria, FP y otras enseñanzas medias se agravan. La ausencia de candidatos en las listas de interinos están complicando cada día que pasa cubrir puestos vacantes, como quedó demostrado en el último proceso de adjudicación informatizada, el cuarto que se realiza este curso, cuando otros años solo han hecho falta dos. De las 71 plazas que salían en Salamanca, únicamente han sido elegidas 27, por lo que 44 siguen sin cubrir. En otras provincias de Castilla y León se ofrecían más sustituciones y el porcentaje de plazas que no han sido cubiertas ha sido aún mayor (832 en total según el PSOE).

La urgencia para contratar profesores aumenta, ya que las clases han comenzado en todas las enseñanzas. La falta de interinos y las plazas sin cubrir están provocando situaciones poco recomendables a estas alturas. De hecho, hay ciclos en los que se ha pospuesto el inicio de algunas clases ante la falta de docentes, mientras que otros grupos están siendo atendidos por los profesores que están de guardia, que no son de la especialidad la mayoría de las veces, por lo que no pueden avanzar temario.

La pandemia ha generado una situación inédita este curso. Se han creado más grupos para reducir el número de alumnos por aula y así garantizar la distancia de seguridad de metro y medio. Por eso se necesitan más docentes, una situación que se repite en todas las comunidades, lo que ha supuesto un incremento de la contratación en todo el país. Solo en Salamanca la Junta prevé que este curso haya 300 docentes más que cualquier otro año.

Ese aumento de la oferta de plazas se ha encontrado en Castilla y León con unas listas de interinos que no se renuevan desde hace tres años en Secundaria, FP y otras enseñanzas medias. Si se hubiera celebrado este año las oposiciones, que finalmente se aplazaron a 2021 por el coronavirus, hubieran podido sumar nuevos aspirantes a las listas, pero al no celebrarse, el número de docentes disponibles es menor que en años anteriores. Tampoco se han creado listas extraordinarias durante el verano, una petición de los sindicatos.

Un problema al que se añade el de las propias plazas. Muchas de las que no se cubren se debe a que se trata de sustituciones de poca duración —15 días o un mes— o bien son de jornada parcial, con pocas horas lectivas —mitad de la jornada o incluso un tercio—. Plazas poco atractivas desde el punto de vista económico para los interinos, en especial si vienen de otra provincia, que juegan este año con la ventaja de que han salido más plazas en todas las comunidades, por lo que tienen la opción de esperar a un puesto en mejores condiciones.

Los institutos también están sufriendo otra dificultad. La de aquellos interinos que han obtenido una plaza en el proceso de adjudicación pero que acaban renunciado a ella. En ocasiones se debe a que posteriormente consiguen una sustitución mejor en otra comunidad autónoma, pero en otras, en especial en FP, al conocer las asignaturas que han de impartir, los interinos renuncian porque no se sienten preparados para ese cometido. Suele tratarse de interinos que no han tenido experiencia docente alguna y que cuentan con una titulación que les permite dar clase en esa especialidad, pero cuya preparación no es la más adecuada.

Las dificultades para cubrir plazas se dan sobre todo en FP. Sin embargo, también hay importantes problemas en especialidades de Secundaria, como Latín, Filosofía e incluso en aquellas en las que se partía con una amplia lista de interinos. Sirva como ejemplo Lengua Castellana, que de las 47 plazas que se ofrecían en toda Castilla y León ayer, solo dos han sido cubiertas. En Matemáticas, de 42 solo han sido elegidas cuatro.

Ante las dificultades para conseguir interinos por los procesos informatizados, Educación ha empezado a cubrir las plazas más urgentes con envíos de correos electrónicos a los aspirantes que quedan en listas para que respondan en unas horas. También incluso ha realizado llamadas telefónicas y tiene previsto recurrir a demandantes del Ecyl para cubrir puestos. Habrá que ver si también contratará a personas con la titulación de grado o FP exigida pero que no cuenten con el máster de profesorado, obligatorio para impartir clase en institutos, después de que el Ministerio de Educación haya dado vía libre a las comunidades para hacerlo este curso.