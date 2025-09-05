La UPSA mantiene abierto el plazo de preinscripción para grados y posgrados con plazas disponibles

Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) mantiene abierto el plazo de preinscripción para los grados y posgrados en los que todavía hay plazas disponibles para el curso académico 2025/26. Con una enseñanza de calidad, un claustro altamente cualificado y modernas instalaciones, la institución académica se consolida como una de las mejores universidades de España, según la Lista Forbes. Además, lidera el ranking de la Fundación CYD en Castilla y León en la categoría de «Enseñanza y Aprendizaje».

Los futuros estudiantes podrán elegir entre una amplia oferta de grados, dobles grados y programas de posgrado, que se imparten en modalidad presencial, semipresencial y online. De este modo, la UPSA responde a las demandas de flexibilidad y actualización que exige el mercado laboral actual.

Grados disponibles

En el ámbito de los estudios de grado, el plazo de preinscripción permanece abierto para las titulaciones de Nutrición Humana y Dietética (en Salamanca y Madrid), Logopedia, Ingeniería Informática, Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas (ADET), Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Marketing y Comunicación, Maestro en Educación Infantil (presencial y semipresencial) y Maestro en Educación Primaria (semipresencial).

Ampliar

También se ofertan titulaciones en modalidad online, entre ellas el nuevo grado en Historia, así como los de Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Internacionales y Filosofía (con Mención en Humanidades Digitales).

La UPSA pone a disposición de los estudiantes la posibilidad de cursar dobles grados, que permiten ampliar la formación y las oportunidades laborales. En este apartado destacan las combinaciones de Maestro en Educación Primaria e Infantil, ADET e Ingeniería Informática, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Marketing y Comunicación con Publicidad y Relaciones Públicas.

Cabe señalar que algunas titulaciones ya han cubierto la totalidad de plazas, como es el caso de Enfermería, Fisioterapia, CAFYD y Psicología, así como los másteres universitarios en Psicopedagogía, Atención Temprana en Logopedia, Psicología General Sanitaria, Formación del Profesorado y el Curso en Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente.

Ampliar

Oferta de posgrados

En cuanto a los posgrados, la UPSA mantiene abierta la preinscripción para másteres universitarios como Acceso a la Abogacía y la Procura, Dirección de Proyectos Informáticos y Servicios Tecnológicos, Informática Móvil y Orientación y Mediación Familiar.

La institución académica también ofrece másteres de formación permanente en áreas como Salud, Educación y Deporte, Tecnología e Informática, Psicología y Comunicación, lo que garantiza una formación continua y especializada.

Por último, en el ámbito de las titulaciones eclesiásticas, los estudiantes pueden optar por la Licenciatura en Derecho Canónico (disponible en modalidad online, semipresencial y presencial), el Bachiller en Teología y la Licenciatura en Teología en sus especialidades Bíblica, Práctica, Pastoral y Dogmática.

La Universidad Pontificia pone a disposición de todas las personas interesadas su Departamento de Admisiones, que mantiene abiertas sus oficinas con atención presencial y telemática, bien por teléfono (923 277 150), página web o a través del correo electrónico