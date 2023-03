Uno de los principales accesos a Salamanca, convertido en un auténtico ‘camino de cabras’

Una de las grandes preocupaciones de los conductores de vehículos es el estado de las carreteras que frecuentan. La carretera nacional N-620 enlaza la mayor parte de Portugal con Europa y es fundamentalmente utilizada por vehículos que proceden o se dirigen hacia Lisboa, Oporto, Aveiro y todo el centro y norte e Portugal. Por ella circulan la mayor parte de camiones de mercancías. Por este motivo, la vía soporta un gran volumen de tráfico cada día.

Hay un tramo de esta vía que preocupa a los conductores. Los trabajadores que circulan cada día por la avenida de La Salle, principalmente por el tramo situado entre la rotonda de acceso al barrio de los Alcaldes y el Centro de emprendimiento Tormes+, en sentido de entrada a la ciudad, lamentan el estado de la vía. La carretera presenta parches en la calzada, socavones y agujeros, además de bordillos y alcantarillas en mal estado. Los vehículos y sus neumáticos sufren un deterioro mayor al circular por la vía del habitual, como consecuencia directa del estado en el que se encuentra.

Raúl circula por la vía tres veces al día para ir a trabajar. Quiere dar visibilidad a la realidad que sufren él y muchos de sus compañeros cada mañana. “La circulación es muy peligrosa y la calzada está en condiciones vergonzosas. Llevamos así más de cinco años. Cuando conduces, tienes que ir esquivando agujeros y socavones para intentar que tus neumáticos sufran lo menos posible y aún así el coche da muchos saltos”, aclara. Los días de lluvia el riesgo aumenta, según asegura el conductor: “Se hacen bolsas y se desprende el asfalto”. También arroja su opinión al respecto: “En pleno S.XXI es una vergüenza que una carretera nacional este en este estado, ¿qué imagen damos?”, reflexiona.

Raúl intentó ponerse en contacto con la Subdelegación a través del canal habilitado para ello, ya que el tramo de carretera es competencia del Ministerio de Transportes y Carreteras y no recibió ninguna respuesta. “Está fatal. Esto lo he hablado con más vecinos y todos coincidíamos en que había que hacer algo, pero no dábamos el paso. Si pinchas o tienes un reventón nos hacemos cargo y no hay derecho”, explica.

La asociación de vecinos del barrio de Los Alcaldes reconoce que el estado de la vía ha sido una de sus reivindicaciones. “Nosotros propusimos un arreglo de la vía en una de las reuniones que tuvimos en el centro de Tejares con el Consistorio. Aún así, no pudieron hacer nada porque no es competencia suya”. Creen que la solución está en llevar a cabo un arreglo integral del tramo: “En lugar de parchear, la solución es cortar ese tramo que está mal, limpiarlo y arreglarlo”, traslada Román.

Desde la Subdelegación de Gobierno trasladan que, durante el invierno, la empresa de conservación trata alguno de los baches con aglomerado en frío, ya que no se puede aplicar el tratamiento normal a bajas temperaturas. Aseguran que, en la próxima campaña de aglomerado, en junio, la empresa arreglará los baches como hace cada año.