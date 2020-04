Uno de los primeros positivos en Salamanca: "Pensé que tenía anemia porque llevaba días con falta de gusto y olfato"

Jaime es profesor de Salesianos María Auxiliadora, uno de los primeros focos del coronavirus en Salamanca tras participar en una reunión de la congregación en León a finales de febrero. "Cuando me llamaron para decirme que uno del grupo había dado positivo en coronavirus ya tenía cita con el médico de cabecera por el cansancio, pensé que tendría anemia y llevaba unos días con falta de gusto y olfato". Reconoce que si no le hubieran llamado, hubiera seguido dando clase porque nunca tuvo fiebre, aunque otros de sus compañeros lo han pasado peor.

"Según colgué el teléfono llamé al centro de Pizarrales para informar y ahí ya había dos profesores que no estaban yendo al colegio". Los profesores de Pizarrales sí estuvieron cerca de la persona que se sospecha que llevó el virus a la reunión de León. "Allí han estado casi todos con fiebre. Fueron cayendo poco a poco y habrán estado con síntomas fácil 12 o 14". En casa siguió el aislamiento como pudo hasta que le confirmaron su recuperación. "Con un niño de dos años la cuarentena es compleja, no entiende que no puede entrar en la habitación".

"No he tenido un problema físico como para tumbarme en la cama. Ha sido solo fatiga, sobre todo por la noche. Me quedaba dormido en cualquier lado". El gusto y el olfato los fue recuperando poco a poco. "Al principio me daba igual comer una tortilla que un zapato, todo me sabía igual, a nada".