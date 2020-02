Uno de los mejores cortadores de jamón de España es salmantino y trabaja en el Hospital

Desde hace años trabaja con enfermos de cáncer como técnico de radioterapia en el Hospital de Salamanca. Sin embargo, este padre de familia en 2014 necesitaba un sobresueldo y decidió ponerse a cortar jamones, una labor que ya había realizado en las tradicionales matanzas de su pueblo y con la que en tres semanas podría ganar el Campeonato Nacional de este arte gastronómico. “La verdad es que la primera vez que me presenté a un concurso fue de casualidad, por un amigo, y cuando me cogieron me quedé a cuadros. No me lo esperaba”.

Alejandro Martín es el único salmantino que ha conseguido colarse en la final del Campeonato de España de la Liga de Cortadores de Jamón, un certamen que este año por primera vez se celebrará en su tierra, concretamente en el Palacio de Figueroa, y el que tendrá que plantarle cara a otros siete clasificados de todo el país. El orden, la limpieza, la uniformidad de las lonchas, la creatividad, la rapidez en el corte o el rendimiento del propio jamón son solo algunas de las claves que tendrá que cuidar para alzarse con este ansiado reconocimiento. “Son muchísimos detalles y todos ellos son importantísimos para conseguir un trabajo completo, que es lo que valora el jurado”, asegura.

Para ello lleva seis años perfeccionando su técnica, cuando comenzó en este mundo. “Necesitaba un sobresueldo y decidí ponerme a cortar jamón. Lo hacía un poco a mi manera pero la verdad es que se me dio bien y en 2014 decidí emprender como cortador. Di un par de cursos, pero como verdaderamente aprendí fue yendo de fábrica en fábrica por Guijuelo y cortando entre ocho y nueve horas al día. La única forma de aprender es la práctica”, cuenta.