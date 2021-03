Uno de los ‘díscolos’ del PP en Salamanca, Julián Barrera: “García Egea nos dijo en la sede de Génova que Mañueco no quería ser su amigo”

El diputado de Agricultura es uno de los ocho cargos públicos u orgánicos que el pasado mes de febrero acudieron a Génova a reunirse con Teodoro García Egea a espaldas de las direcciones provincial y regional.

–¿Es usted uno de los ocho miembros del PP que se han unido para derrocar a Javier Iglesias?

–Esto no es un grupo de ocho. Es un movimiento que ha surgido de las bases del partido y no al revés. Es un movimiento que no ha surgido de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Comenzó hace algo más de un año y tanto alcaldes, como concejales, afiliados y simpatizantes del Partido Popular pedían un cambio para conseguir una mayor participación y una mayor democracia dentro del Partido Popular porque las circunstancias actuales son las que son. Lo podemos negar pero existe apatía, inmovilismo, Vox está empujando al PP desde el punto de vista electoral y se ha ido apropiando de un terreno nuestro que hemos ido abandonando. La gente está muy preocupada. Ahora un grupo de personas, que somos más de ocho, hemos recogido ese guante y lo hemos explicado allí donde nos han querido escuchar.

–Habla de inacción del partido, pero entre los ocho que van a Génova hay gente con cargos orgánicos dentro del partido, ¿no significa eso autocensurarse?

–Todos dependemos de un comité ejecutivo y de una dirección del partido.

–¿Pero por qué estos cargos no han movilizado el partido desde las áreas que tienen?

–Son cargos meramente nominales.

–¿Alguien les impide que movilicen el partido?

–Supongo que tendrá que ser el presidente el que mande a estas personas que hagan o no hagan. Hablo de las juntas locales en los pueblos, que son muy demandadas y ya no existen, Lo mismo ha pasado con las comisiones de trabajo que ya tampoco se hacen.

–Hablaba del tema de VOX. El martes han puesto una moción de censura contra el PP en Murcia, en Madrid Ayuso ha convocado elecciones para evitar una moción de censura, y el PSOE en Castilla y León ha puesto una moción de censura contra Mañueco, ¿no cree que el problema no es Javier Iglesias?

–Es una responsabilidad global. Nuestro ámbito de actuación es el que es. Nuestro ámbito es nuestro pueblo y nuestra provincia.

–¿Qué plantearon en Madrid?

–Transmitimos toda esta inquietud. Explicamos la falta de motivación e ilusión de todos nuestros militantes.

–¿Con Casado?

–No, en general. Si la insatisfacción es con Casado habrá que solucionarlo a otros niveles que a mí se me escapan. Los “barones” tendrán que solucionar esa situación con Casado.

–¿Pero qué plantearon en Génova?

–Es una pena que aquella conversación no se grabara. A mí me preocupa muchísimo el enfrentamiento que detectamos entre Fernández Mañueco y Pablo Casado, algo que nos está perjudicando a todos. Yo le dije personalmente a Teodoro García Ejea que hablara con Alfonso.

–¿Y él que le respondió?

–No sé si debería decirlo públicamente, pero lo que realmente me dijo es que él quería ser amigo de Alfonso pero que Alfonso no quería ser amigo suyo. Esto no sé si estará bien publicarlo o no, pero es realmente lo que me dijo. Yo le dije que están condenados a entenderse por el bien del partido y por el bien de España.

–¿Se plantean presentar una candidatura al congreso provincial?

–De momento no. Ni siquiera sabemos cuál va a ser la candidatura oficialista que propongan el presidente provincial y el regional.

–Ellos no proponen, habrá primarias y se presenta quien quiere.

–De momento no hay congreso convocado ni nada.

–Chabela de la Torre ya ha declarado su intención de presentar una candidatura.

–Yo no tengo constancia de que haya hecho público esto.

–Lo ha hecho en privado. Si se presentasen dos candidaturas, una liderada por Iglesias y otra por Chabela de la Torre, ¿A cuál apoyaría?

–Pues tendría que ver la lista completa. En ese momento soy solo un afiliado descontento más.

–¿Cuál es el germen de ese descontento?

–Esto empezó como un clamor hace un año y mi presidente regional lo sabía. La secretaria de mi pueblo es el mejor conducto para hacerle llegar esos mensajes y te aseguro que se lo he dicho muchas veces. Luego coincidió con que en Diputación hubo una serie de divergencias en la gestión, que no solo afecta a los diputados que fuimos a Génova, sino a otros que no lo han hecho público. Son cosas de gestión, nada personal.

–¿Se refiere a la gestión del servicio de ayuda a domicilio?

–Efectivamente y también al convenio con la Universidad sobre los egresados. Estaba dotado con un millón de euros y es de sentido común preguntar a los alcaldes qué es lo que se necesita. El resultado es que una subvención que debería haber agotado todo el presupuesto tan solo ha repartido muy poco. Con una simple ronda de llamadas a los alcaldes el presidente habría sabido qué problemas tenemos los alcaldes.

–En el tema de ayuda a domicilio unos pensaban que durante la pandemia debía mantenerse y otros consideraban que sería un peligro seguir adelante con ella.

–La consecuencia de esa decisión demostró que teníamos a los vecinos protestando en las casas de los alcaldes. Los mayores no saben conectarse telemáticamente y acuden al alcalde y es verdad que había mayores que estaban en su casa sin ser atendidos. El presidente me echó la bronca y me dijo: “Julián no te opongas a esto” y yo le dije que yo vivía esto a diario. Hicimos otra propuesta muchos diputados y no fue aceptada.

–Pero eso no puede ser el detonante, ¿no será el detonante que Chabela de la Torre no repitió como diputada?

–Yo voy a hacer una reflexión porque soy más claro que el agua. Que yo sea diputado y Chabela de la Torre no sea, es algo que no se entiende y que no comprenden los afiliados. Y no quiero poner a ningún diputado más.

–Pero su zona no es la misma zona que la de Chabela de la Torre y David Mingo después de ocho años también merecía ir a La Salina.

–Totalmente de acuerdo y también se lo he dicho en su despacho al presidente. Pero voy a ir más allá, creo que no podemos eternizarnos en los cargos. Yo voy a estar 12 años de alcalde y nada más. Yo le dije a Javier llevas trece años como presidente y vas a estar 12 en la Diputación, sal por la puerta grande porque te avalan tus resultados electorales y has tenido unos grandes equipos. Yo le he dicho todo esto con normalidad.

–¿Y cuál es la situación en la Diputación con un grupo fragmentado?

–Yo el viernes estuve en el despacho y estaba preocupado. Yo le dije que esto no iba a afectar a la gestión, que tiene un grupo magnífico y que no hay diferencias en cuanto a la gestión. La Diputación está perfectamente.

–Perfectamente no está, cuando hay compañeros que no se hablan.

–Se trata de no llegar a esos extremos que a mí también me constan.

–¿Está preparado para Primarias el Partido Popular?

–Si no está preparado tendremos que evolucionar para estarlo. Cuando acabó la anterior legislatura en 2017 yo le dije a mi presidente que mi puesto de diputado habría que someterlo a votación porque yo no me siento muy cómodo llamando a concejales para decirles que el diputado voy a ser yo. Hay que aceptar la democracia interna.

–¿Se ve en otro partido político o en el grupo de no adscritos?

–De ninguna manera. En mi caso hacerme esa pregunta es conocerme bastante poco. Aunque me llamen desleal, yo soy leal a Javier Iglesias, a Alfonso Fernández Mañueco y a mi partido.