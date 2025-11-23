La Universidad de Salamanca impulsa el crecimiento histórico de la Escuela de Ingeniería de Béjar La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar vive un incremento exponencial de matrícula, con un 27% más de nuevos estudiantes. El rector de la institución académica, Juan Manuel Corchado, y el director de la Escuela, José Alejandro Reveriego, resaltan la importancia de Béjar como campus estratégico para la Universidad de Salamanca

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar (ETSII Béjar) ha experimentado un importante crecimiento este curso. El incremento del 27% en primera matrícula supera el registrado en Ávila o Zamora, ambos con un 18%. La Escuela contabiliza un total de 548 estudiantes matriculados, de los cuales 166 son de nuevo ingreso.

Uno de los principales factores que explican esta evolución es la implantación del nuevo Grado en Mecatrónica y Robótica, donde se han matriculado 28 estudiantes. La nueva titulación, muy vinculada a las necesidades actuales de la industria, ha tenido un efecto llamada. «Es un grado muy atractivo para quienes sienten interés por la ingeniería moderna. La mecatrónica y la robótica despiertan muchísimo interés entre los jóvenes», señala José Alejandro Reveriego, director de la Escuela.

Además, titulaciones consolidadas como el Grado en Ingeniería Mecánica, con 154 alumnos, 52 de nuevo ingreso, o Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, con 91 estudiantes, mantienen una demanda elevada. Se suman los 86 alumnos del Grado en Ingeniería Eléctrica y los tres dobles grados que cada año atraen a más perfiles técnicos.

Para el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, el crecimiento es el reflejo de una política universitaria comprometida con el desarrollo del territorio y con la modernización de las enseñanzas STEM. «Estamos invirtiendo más que nunca en infraestructuras. El Plan de Industrialización de la Junta nos ha permitido avanzar mucho, y esperamos construir pronto un nuevo laboratorio de Mecatrónica, que será fundamental para la formación de los estudiantes», afirma.

Corchado recuerda que el objetivo es duplicar el número de estudiantes en Béjar y consolidar una oferta académica. «Nuestro proyecto universitario es también un proyecto de ciudad. Béjar se ha volcado y ha demostrado una enorme capacidad de respuesta. Muchas familias han puesto viviendas a disposición de los estudiantes, y hoy no tenemos problemas de alojamiento», explica el rector.

El director de la Escuela coincide con el rector y valora muy positivamente la implicación ciudadana. «Gracias a la difusión en medios y al apoyo del Rectorado, muchos propietarios han habilitado viviendas que antes no estaban disponibles. Hoy podemos decir que ningún estudiante tiene dificultades para encontrar alojamiento en Béjar», indica.

Mejoras en infraestructuras

Hay que destacar además la modernización de espacios en la Escuela con la renovación de la planta baja del edificio y la puesta en marcha de la extensión del Parque Científico en Béjar. Con nueve empresas instaladas y estudiantes trabajando en proyectos reales, han reforzado la conexión del centro con el tejido productivo. «Nuestros alumnos hacen prácticas en empresas desde muy pronto, y la inserción laboral es total. Recibimos llamadas constantes de empresas que buscan ingenieros», señala Reveriego.

A las ocho empresas actuales, se sumarán dos más a principios del próximo año, hasta alcanzar diez. Además, la colaboración con el Ayuntamiento y la Junta permitirá habilitar nuevos espacios si la demanda continúa aumentando.

De cara al futuro, la Universidad de Salamanca quiere seguir ampliando la oferta académica de la Escuela y dotar al centro de mayor autonomía, más profesorado y mejor financiación, así como reforzar su papel como motor industrial, formativo y económico para Béjar. «Queremos que esta ciudad siga creciendo con nosotros y que nuestros estudiantes puedan desarrollar aquí su vida profesional y personal», subraya Corchado.

