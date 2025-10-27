La Universidad de Salamanca acelera su adaptación digital

EÑE Lunes, 27 de octubre 2025, 05:00 Compartir

La Universidad de Salamanca está dando pasos decisivos en su proceso de transformación digital. Durante los últimos meses, se han puesto en marcha múltiples actuaciones que consolidan una estrategia integral orientada a modernizar sistemas, servicios y procesos internos, con un objetivo claro: facilitar la vida de estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios.

Renovación tecnológica en todos los niveles

La Universidad de Salamanca está inmersa en un amplio proceso de renovación tecnológica que abarca tanto el equipamiento físico como las aplicaciones y sistemas que dan soporte a su actividad diaria.

Se trata de una actuación planificada en diferentes fases, orientada a reforzar la capacidad, el rendimiento y la disponibilidad de los servicios digitales, al tiempo que se optimizan los recursos y se avanza hacia un modelo de gestión más sostenible.

Durante el curso pasado se inició una profunda actualización del hardware institucional de los servicios centrales, con la incorporación de nuevos servidores, sistemas de almacenamiento, así como equipamiento de red que permiten una gestión más eficiente y fiable de los recursos tecnológicos. El proceso continuará expandiéndose al resto de campus y facultades. Esta modernización garantiza una infraestructura más robusta, capaz de responder con agilidad a las crecientes demandas de la comunidad universitaria.

En paralelo, la Universidad está acometiendo la actualización de aplicaciones y plataformas corporativas, con el objetivo de mejorar la velocidad de respuesta, simplificar los procesos internos y favorecer la interoperabilidad entre sistemas.

Esta integración permitirá una comunicación más fluida entre los distintos servicios, reforzando la coherencia tecnológica y facilitando el trabajo diario. En conjunto, estas actuaciones sientan las bases de una infraestructura moderna, eficiente y preparada para el futuro, que consolida la transformación digital de la Universidad y garantiza que la tecnología siga siendo una herramienta al servicio de las personas.

Administración electrónica y simplificación de procesos

La transformación digital de la Universidad de Salamanca tiene como uno de sus ejes principales la modernización de las plataformas de gestión y administración electrónica. El objetivo es claro: construir una universidad más ágil, eficiente y cercana, en la que los procedimientos se desarrollen de forma sencilla, segura y transparente.

En esta línea, la USAL ha ampliado las funcionalidades de su sistema de tramitación electrónica, facilitando una relación más directa y fluida entre los distintos servicios universitarios, la comunidad académica y el ciudadano. Además, se está llevando a cabo la renovación de la actual plataforma de sede electrónica, cuya nueva versión se implantará durante el presente curso académico. Este avance permitirá un entorno más accesible, intuitivo y adaptado a las necesidades reales de los usuarios.

A la vez, se está realizando una revisión transversal de los procesos administrativos, orientada a reducir tiempos, eliminar duplicidades y mejorar calidad de la gestión. Este trabajo se apoya en herramientas de automatización y análisis de datos, que contribuyen a optimizar recursos y a tomar decisiones basadas en información precisa y actualizada.

Con estas actuaciones, la administración universitaria avanza hacia un modelo más moderno y eficiente, en el que la tecnología simplifica los procedimientos y libera tiempo para tareas de mayor valor añadido.

Un nuevo ecosistema web institucional

La adecuación del ecosistema web de la Universidad de Salamanca será uno de los pasos más destacados dentro de su estrategia de transformación digital.

Durante el curso pasado se avanzó en la reorganización de los portales y sitios web institucionales, con el propósito de ofrecer una experiencia de navegación más clara, coherente y accesible para toda la comunidad universitaria. Ya se han dado importantes avances en el establecimiento de nuevas plataformas de publicación, pensadas para responder a las distintas necesidades de los colectivos universitarios, garantizando al mismo tiempo una imagen homogénea adecuada a la nueva identidad corporativa y una gestión más ágil de los contenidos.

El objetivo es consolidar un modelo web integrado, sostenible y en continua evolución, en el que los contenidos se administren de manera distribuida, pero coordinada, siguiendo criterios de accesibilidad, seguridad, identidad corporativa y eficiencia tecnológica. Estas actuaciones permitirán a la Universidad disponer de un entorno digital moderno, flexible y preparado para adaptarse a las demandas futuras de comunicación y servicio público.

Seguridad y confianza: adaptación al Esquema Nacional de Seguridad

La seguridad digital constituye uno de los pilares esenciales en el proceso de transformación de la Universidad de Salamanca. En los últimos meses ya se han dado pasos significativos en el refuerzo de las medidas técnicas de protección de los sistemas universitarios, mejorando la capacidad de prevención y respuesta ante posibles incidentes.

Durante el presente curso se continuará avanzando con una estrategia integral de adaptación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que incluirá la renovación de la actual Política de Seguridad, la implantación de nuevos mecanismos de control y supervisión, y la formación del personal en buenas prácticas de ciberseguridad.

El objetivo es consolidar un modelo de gestión más seguro y coherente, en el que la protección de la información forme parte natural de todos los procesos tecnológicos y administrativos. Este proceso, no obstante, requiere la colaboración activa de toda la comunidad Universitaria, ya que la seguridad digital no depende únicamente de la tecnología, sino también de la implicación y la responsabilidad colectiva.

El propósito no es solo cumplir con la normativa, sino garantizar la confianza de toda la comunidad universitaria en sus servicios digitales. La USAL avanza hacia un entorno más sólido, fiable y alineado con los estándares nacionales en materia de seguridad.

IA para una universidad más eficiente y humana

La Universidad de Salamanca afronta una nueva etapa en su transformación digital en la que la inteligencia artificial (IA) debe ocupar un papel relevante. El objetivo no es únicamente desarrollar nuevas soluciones tecnológicas, sino formar a toda la comunidad universitaria en el uso responsable y eficaz de la IA, y promover su aplicación práctica en los distintos ámbitos de actividad universitaria. En el presente curso se pondrá el foco en difundir el conocimiento y las competencias necesarias para incorporar la inteligencia artificial al trabajo cotidiano, fomentando su uso en los ámbitos docente, investigador y de gestión.

El propósito es mejorar los procesos, aumentar la eficiencia y facilitar nuevas formas de trabajo, aprendizaje e innovación, impulsando una cultura digital más abierta y colaborativa. Estas acciones permitirán que estudiantes, profesorado y personal técnico puedan aprovechar el potencial de la IA para optimizar tareas, apoyar la toma de decisiones y desarrollar soluciones creativas adaptadas a las necesidades reales de la Universidad. Con esta apuesta, la USAL refuerza su compromiso con una transformación digital centrada en las personas, en la que la tecnología se convierte en una aliada para avanzar en calidad, innovación y conocimiento compartido.

Una mirada de futuro

La Universidad de Salamanca afronta esta nueva etapa con una visión clara y compartida: convertirse en una universidad plenamente digital, segura y centrada en las personas.

Detrás de cada avance tecnológico hay un objetivo humano: mejorar la experiencia de quienes estudian, investigan y trabajan en ella, haciendo que la tecnología simplifique, conecte y potencie el día a día universitario. La transformación digital no es solo una cuestión de tecnología, sino también de cultura, colaboración y visión de futuro. Con esta hoja de ruta, la Universidad de Salamanca avanza con paso firme hacia una nueva etapa: una institución con más de ocho siglos de historia que sigue mirando adelante, combinando tradición y modernidad para continuar siendo un referente académico y tecnológico dentro y fuera de nuestras fronteras.

Universidad de Salamanca

Teléfono: 923 29 44 00

Web: www.usal.es