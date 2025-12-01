La Universidad, premiada por su compromiso con la inclusión educativa COCEMFE Castilla y León reconoce a la USAL como institución pionera en garantizar un entorno universitario accesible para estudiantes con discapacidad

La Universidad de Salamanca (USAL) será una de las instituciones protagonistas en la ceremonia de premios que COCEMFE Castilla y León celebrará este martes en el Teatro Principal de Palencia. La Confederación, que agrupa a más de 12.000 personas con discapacidad física y orgánica y a 93 asociaciones en la Comunidad, reconocerá a la USAL con el Premio 'Administración amable con la discapacidad', distinción que subraya su papel pionero en la construcción de un entorno universitario plenamente inclusivo.

Según COCEMFE CyL, la Universidad de Salamanca destaca por garantizar el derecho efectivo de las personas con discapacidad al acceso y permanencia en la educación superior, así como por fomentar su participación en la vida académica y su desarrollo personal y profesional. Este compromiso se concreta en un sólido servicio de apoyo al estudiantado con necesidades específicas, una plataforma digital accesible, la adaptación progresiva de edificios y espacios universitarios para eliminar barreras físicas, y la implicación de la institución en proyectos de investigación relacionados con la autonomía personal y las tecnologías de apoyo.

Asimismo, la USAL ha impulsado diversas herramientas tecnológicas aplicadas a la discapacidad, consolidándose como una referencia nacional en la promoción de una universidad abierta, diversa y accesible.

En esta edición, COCEMFE CyL también reconocerá la labor de otras entidades y empresas que trabajan por la inclusión, entre ellas Cascajares, Fundación Vodafone España, Miniland, la Escuela Magea y, a título póstumo, Asunción Díaz de Isla. Sin embargo, el galardón concedido a la Universidad de Salamanca destaca especialmente por su carácter estructural y transformador dentro del ámbito educativo, reafirmando a la institución como un modelo de inclusión en el sistema universitario español.