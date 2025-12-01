Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diversos productos de apoyo para personas con discapacidad. UPSA

La Universidad Pontificia da visibilidad a los productos de apoyo para personas con discapacidad

Ha acogido la actividad «Sumando capacidades»

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:36

Comenta

La Universidad Pontificia de Salamanca ha dedicado la mañana de este lunes a mirar de frente a la discapacidad. Lo ha hecho con «Sumando Capacidades», una actividad que forma parte de la Semana de la Discapacidad 2025 y que ha llevado a los campus universitarios productos de apoyo, talleres y demostraciones para mostrar cómo las ayudas técnicas pueden facilitar la vida diaria de miles de personas.

El encuentro, organizado por la Red Salamanca —que agrupa a once entidades locales vinculadas a la discapacidad—, ha convertido los pasillos de la Universidad Pontificia en un pequeño escaparate de iniciativas y recursos. Estudiantes de distintas titulaciones han podido conocer de primera mano desde deportes adaptados hasta herramientas tecnológicas pensadas para mejorar la comunicación o favorecer la autonomía.

Óscar Gonzalo, técnico de la Coordinación de Atención a la Discapacidad de la universidad, ha subrayado que comprender las necesidades de estos colectivos es imprescindible para su futuro profesional. «Es importante que sepan atender a diferentes realidades en el ámbito en el que se están formando», ha apuntado.

Durante la jornada, asociaciones como Afim, Down Salamanca, Aspace, Once, Aviva, Retina Salamanca, Aspas o Asperger Salamanca han mostrado cómo trabajan en el día a día para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad. Además, varias de ellas han ofrecido talleres de sensibilización dirigidos a la comunidad universitaria, desde experiencias inmersivas hasta prácticas de accesibilidad.

El objetivo, coinciden todas las entidades, es claro: romper barreras, generar conciencia y mostrar que la inclusión empieza por comprender las capacidades diversas que conviven en las aulas y en la vida cotidiana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  3. 3 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  4. 4 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  5. 5 Tres heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras volcar un coche en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
  6. 6

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  7. 7 Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda
  8. 8 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  9. 9 Dañado uno de los elefantes navideños instalados en el centro de Salamanca
  10. 10 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Universidad Pontificia da visibilidad a los productos de apoyo para personas con discapacidad

La Universidad Pontificia da visibilidad a los productos de apoyo para personas con discapacidad