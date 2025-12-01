La Universidad Pontificia da visibilidad a los productos de apoyo para personas con discapacidad Ha acogido la actividad «Sumando capacidades»

La Universidad Pontificia de Salamanca ha dedicado la mañana de este lunes a mirar de frente a la discapacidad. Lo ha hecho con «Sumando Capacidades», una actividad que forma parte de la Semana de la Discapacidad 2025 y que ha llevado a los campus universitarios productos de apoyo, talleres y demostraciones para mostrar cómo las ayudas técnicas pueden facilitar la vida diaria de miles de personas.

El encuentro, organizado por la Red Salamanca —que agrupa a once entidades locales vinculadas a la discapacidad—, ha convertido los pasillos de la Universidad Pontificia en un pequeño escaparate de iniciativas y recursos. Estudiantes de distintas titulaciones han podido conocer de primera mano desde deportes adaptados hasta herramientas tecnológicas pensadas para mejorar la comunicación o favorecer la autonomía.

Óscar Gonzalo, técnico de la Coordinación de Atención a la Discapacidad de la universidad, ha subrayado que comprender las necesidades de estos colectivos es imprescindible para su futuro profesional. «Es importante que sepan atender a diferentes realidades en el ámbito en el que se están formando», ha apuntado.

Durante la jornada, asociaciones como Afim, Down Salamanca, Aspace, Once, Aviva, Retina Salamanca, Aspas o Asperger Salamanca han mostrado cómo trabajan en el día a día para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad. Además, varias de ellas han ofrecido talleres de sensibilización dirigidos a la comunidad universitaria, desde experiencias inmersivas hasta prácticas de accesibilidad.

El objetivo, coinciden todas las entidades, es claro: romper barreras, generar conciencia y mostrar que la inclusión empieza por comprender las capacidades diversas que conviven en las aulas y en la vida cotidiana.