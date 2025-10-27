La Universidad impartirá el próximo curso cuatro nuevos másteres y eleva la oferta a 87 programas El Estudio ha celebrado este lunes el Consejo de Gobierno

La Universidad de Salamanca impartirá en el curso 2026-2027 un total de 87 másteres universitarios, cuatro de ellos de nueva creación, según el acuerdo adoptado este lunes en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno. En concreto, y pendientes aún de verificación, se trataría de los programas en Química Experimental (Facultad de Ciencias Químicas); Derechos Humanos, Sostenibilidad y Justicia Climática (Facultad de Derecho); Diseño de intervenciones sobre estilos de vida saludables (Facultad de Enfermería y Fisioterapia); y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicadas a la Ingeniería (Escuela Politécnica Superior de Zamora).

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó también la creación de la «Cátedra Telefónica de Ecosistemas Digitales e Innovación Social», adscrita al Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME), que sustituirá a la hasta ahora vigente «Cátedra Medialab Ecosistemas Digitales e Innovación Social», así como de la empresa innovadora EBC «LEGALINNOVA», que ofrece soluciones legales y tecnológicas en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), blockchain y cumplimiento normativo.

Premio Reina Sofía de Poesía

Por otra parte, el rector ha informado sobre la entrega del XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana al poeta español Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1955), cuyo acto tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el Palacio Real de Madrid.

El jurado destacó la calidad de su obra lírica caracterizada por «una profunda erudición literaria y un estilo que se mueve entre la reflexión filosófica, la exploración de la cultura clásica y la introspección personal».

El objetivo del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, convocado conjuntamente la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional y considerado el más prestigioso en el ámbito de la poesía española y portuguesa, es reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de España e Iberoamérica.

Junto a la dotación económica, contempla la edición de un poemario antológico, jornadas académicas sobre la persona galardonada y el estudio de su obra a cargo de un destacado profesor de literatura de la Universidad de Salamanca.

Luis Alberto de Cuenca se suma a la portentosa lista de poetas reconocidos con este galardón desde su creación en 1992: Gonzalo Rojas (Chile), Claudio Rodríguez (España), Joâo Cabral de Melo Neto (Brasil), José Hierro (España), Ángel González (España), Álvaro Mutis (Colombia), José Ángel Valente (España), Mario Benedetti (Uruguay), Pere Gimferrer (España), Nicanor Parra (Chile), José Antonio Muñoz Rojas (España), Sophia de Mello Breyner (Portugal), José Manuel Caballero Bonald (España), Juan Gelman (Argentina), Antonio Gamoneda (España), Blanca Varela (Perú), Pablo García Baena (España), José Emilio Pacheco (México), Francisco Brines (España), Fina García Marruz (Cuba), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Nuno Júdice (Portugal), María Victoria Atencia (España), Ida Vitale (Uruguay), Antonio Colinas (España), Claribel Alegría (Nicaragua), Rafael Cadenas (Venezuela), Joan Margarit (España), Raúl Zurita (Chile), Ana Luisa Amaral (Portugal), Olvido Valdés (España), Gioconda Belli (Nicaragua) y Piedad Bonnett (Colombia).