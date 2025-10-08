De la Universidad al futuro profesional: el puente que tiende la Fundación General de la Universidad de Salamanca

Estand de la Fundación General en la Feria de Bienvenida de la Universidad de Salamanca.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 05:30 Compartir

En un contexto en el que los jóvenes universitarios se enfrentan a un mercado laboral cada vez más exigente, la empleabilidad ha dejado de ser una meta abstracta para convertirse en una prioridad real dentro de la agenda universitaria. En la Universidad de Salamanca, esa conexión entre el aula y el entorno profesional tiene entre sus protagonistas clave a la Fundación General de la Universidad (FGUSAL), que desde hace décadas articula iniciativas para facilitar la transición del estudiante hacia el empleo y el emprendimiento.

Una fundación con vocación de futuro

«En relación a los desafíos estructurales y las posibles propuestas para conseguir un empleo de calidad, la misión de la Fundación General se centra, por un lado, en facilitar a los alumnos la transición hacia una etapa formativa práctica y poner a su disposición los mecanismos necesarios para potenciar su perfil emprendedor; y, por otro, ir de la mano con el tejido empresarial e industrial para conocer sus necesidades, apoyar su innovación y competitividad e intentar dar respuesta a sus demandas. Nuestra labor es conectar talento con oportunidades», explica Óscar González, director-gerente. A través de múltiples proyectos, la entidad se ha consolidado como un actor estratégico en la empleabilidad universitaria.

La Fundación trabaja como nexo entre la formación académica y el mercado laboral, detectando las competencias más demandadas por las empresas y ofreciendo a los estudiantes herramientas para desarrollarlas. Desde cursos de especialización hasta convenios de prácticas, cada línea de actuación persigue un objetivo común: reducir la brecha entre lo que se aprende en la universidad y lo que se exige fuera de ella.

Empresas, universidades y jóvenes: una alianza necesaria

La colaboración con el sector productivo se articula a través de convenios, actividades conjuntas y un contacto directo con el tejido empresarial. Esta relación permite no solo ofrecer prácticas formativas, sino también adaptar la oferta formativa a los perfiles profesionales más demandados.

Otro ejemplo de colaboración Universidad-Empresa es el programa de Empresas Amigas Alumni, iniciativa impulsada actualmente por ambas entidades, y que tiene como objetivo principal potenciar el talento joven, así como apoyar el desarrollo profesional de empresarios y directivos vinculados a la Universidad mediante la colaboración público-privada.

Prácticas profesionales: el primer paso hacia el empleo

Uno de los pilares fundamentales del trabajo de FGUSAL es la gestión de programas de prácticas, tanto a nivel regional como nacional. La Fundación facilita el acceso de egresados a experiencias laborales reales a través de su plataforma ProgramaClave.com.

A través de diferentes programas de prácticas subvencionadas por diferentes entidades públicas como, por ejemplo, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) y la propia Universidad de Salamanca, la Fundación llega a gestionar anualmente entre 300 y 400 prácticas. En este 2025, la cifra alcanza ya las 341 prácticas laborales firmadas, manteniéndose así la tendencia estimada.

Se trata de un sistema que no solo beneficia al alumnado, sino también a las empresas, ya que estas pueden detectar talento emergente y participar en la formación de sus futuros profesionales.

Jóvenes que emprenden, ideas que nacen

El emprendimiento juvenil es uno de los ejes principales de actuación que impulsa la Universidad de Salamanca a través del Plan TCUE (Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa). Coordinado desde la propia Fundación con la financiación de la Junta de Castilla y León.

Este plan ofrece formación especializada, asesoramiento individualizado y apoyo técnico para que los estudiantes y jóvenes investigadores puedan transformar sus ideas en proyectos empresariales viables.

Entre las acciones más destacadas que lleva a cabo la Fundación General, como una de las partes activas del ecosistema de emprendimiento de la Universidad de Salamanca, se encuentra la promoción y dinamización del concurso Iniciativa Campus Emprendedor entre el colectivo universitario. Se ofrece asesoramiento personalizado en el desarrollo de propuestas de valor emprendedor, que den lugar a proyectos empresariales.

Se presta también especial atención al fomento del emprendimiento entre alumnos de facultades del ámbito social, cultural, medioambiental y de humanidades, celebrando talleres en diferentes centros académicos, así como apoyando la celebración de la Semana de Emprendimiento Sostenible en la Universidad de Salamanca.

Una propuesta por el talento joven

En definitiva, la Fundación General de la Universidad de Salamanca desempeña un papel decisivo en el desarrollo profesional de los jóvenes universitarios. Su capacidad para detectar necesidades, diseñar respuestas formativas y construir puentes con el entorno socioeconómico la convierten en una institución esencial para que el talento generado en las aulas encuentre su lugar en el mundo laboral.

Porque formar profesionales no es solo cuestión de conocimiento, sino también de oportunidades. Y la Fundación trabaja, día a día, para que esas oportunidades estén al alcance de quienes más las necesitan: los estudiantes que hoy sueñan con transformar el mañana.