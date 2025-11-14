Universidad, Casa de Alba y Carmelitas se unen para conmemorar los actos por el tricentenario de San Juan de la Cruz en Salamanca y Alba La alianza institucional impulsa una exposición en la villa ducal y trabaja para crear la Cátedra 'Alba de Tormes y la mística española'

«San Juan de la Cruz fue alumno de esta Universidad en el siglo XVI». El rector, Juan Manuel Corchado, reivindicó al ilustre humanista y poeta místico como alumno del Estudio salmantino que preside. Lo hizo con los datos que aportan los archivos para rescatar el legado con motivo de los 300 años que se cumplen de la canonización. «Con el nombre de fray Juan de Santo Matía, vivió en Salamanca, en el convento de San Andrés durante cuatro años. Estuvo matriculado durante tres cursos en estudios de Artes entre 1564 y 1566».

De hecho, recurrió a las últimas investigaciones del profesor Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares para dar más detalles de cómo eran esas jornadas de estudio en el siglo XVI: «Tenía un apretado horario académico con clases de 7:30 a 14 horas y de 15 a 17 horas. Lógica, Filosofía Natural y Filosofía Moral eran algunas de las materias que se impartían en la Facultad de Artes». Fue en el año 1991 cuando la Universidad otorgó, a título póstumo, el reconocimiento como doctor 'honoris causa' a San Juan de la Cruz. El 20 de noviembre se cumplirán 38 años.

Fruto de esta vinculación, la Universidad se ha sumado a la Casa de Alba y a los Carmelitas Descalzos por el tricentenario del místico. La primera acción será la colaboración en la exposición que se celebrará en la villa ducal 'San Juan de la Cruz. Esperanza de alto vuelo'. La muestra se abrirá el 17 de diciembre y en ella se podrán contemplar un centenar de piezas artísticas. En el Aula de Francisco de Vitoria de la Universidad, se pudieron ver algunas de ellas como varios autógrafos del santo y de Santa Teresa de Jesús.

En la muestra se podrán contemplar cerca de un centenar de piezas artísticas, entre las que destacan varios autógrafos del santo y códices procedentes de los lugares de Castilla y Andalucía dónde transcurrió la vida de Juan de la Cruz y de otros lugares de España. Pinturas, esculturas, documentación histórica, bibliografía, grabados y objetos de la vida cotidiana conforman esta muestra, destacando algunos documentos históricos procedentes de Roma y que hacen referencia directa a las efemérides que la exposición conmemora. Muchas de las piezas artísticas serán expuestas en Alba de Tormes por primera vez.

La exposición de San Juan de la Cruz se divide en seis capítulos: los tres primeros recorren su itinerario vital, el cuarto capítulo presenta la insigne obra literaria del doctor místico, el quinto hace un recorrido histórico detallando los diversos momentos de la recepción del santo de Fontiveros hasta la actualidad y en el sexto se da la palabra a la madre Teresa de Jesús para que hable de fray Juan de la Cruz.

El visitante se acercará a la figura de la San Juan de la Cruz a través del centenar de las obras artísticas, por medio de una veintena de paneles explicativos que van marcando el hilo conductor de la muestra y que están ilustrados con grabados artísticos referentes a San Juan de la Cruz. La exposición estará esmaltada por algunos de los poemas más destacados del que es considerado cumbre de la lírica española de todos los tiempos. Cada obra estará acompañada por su correspondiente cartela explicativa.

En la comisión científica de la muestra participan tres profesores de la Universidad de Salamanca: María Jesús Mancho Duque, Luis Enrique Rodríguez San Pedro y Mariano Casas.

El duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, destacó la importancia de esta colaboración: «Siempre había sido mi ilusión vincular a la Casa de Alba con la Universidad de Salamanca». Junto a la Orden del Carmelo Descalzo, las tres instituciones están trabajando en la creación de la Cátedra 'Alba de Tormes y la mística española».

El prior en Salamanca y Alba, Miguel Ángel González, destacó que esta iniciativa pretende estar abierta al público y materializarse a través de eventos, conferencias y conciertos que tendrán como sedes a las tres instituciones: los edificios de la Universidad, las propiedades de la Casa de Alba, y los templos del Carmelo. González avanzó que para noviembre de 2026 se prevé que haya actividades por el 'honoris causa'.