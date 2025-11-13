La Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico remata las obras para arrancar en diciembre Mañueco avanzó la expansión del formato a zonas rurales y en el caso de Salamanca empezará por Ciudad Rodrigo

Javier Hernández Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:33

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció esta semana que tiene intención de extender a las zonas rurales las Unidades de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico: unos equipos que ayudan a 'entender el dolor' y apuestan por la terapia activa para que los pacientes no dependen de los fármacos ni de los clásicos tratamientos intervencionistas.

En el caso de Salamanca, están finalizando las obras en el centro de salud Sisinio de Castro —en Garrido Norte— con vistas a empezar a recibir pacientes a partir del mes de diciembre. Posteriormente será el momento de estudiar qué zonas rurales serían idóneas para contar con unidades satélite. El área de salud de Ciudad Rodrigo es prioritaria —parece seguro que contará con una unidad— y una segunda ubicación —por volumen de población— podría ser la de Béjar, aunque no se ha debatido aún.

Este modelo de unidades se ideó en Castilla y León y la primera unidad de España se implantó en Valladolid. Posteriormente se ha ido emulando en otras comunidades autónomas —País Vasco y Extremadura fueron las siguientes— y ahora capta la atención desde fuera de España.

«Estas unidades son ya un referente nacional e internacional y contribuyen al cambio de paradigma en el tratamiento del dolor crónico, entre otras cosas porque pone al paciente en el centro de actuación», afirmó Mañueco desde León.

Esta misma semana, un equipo de enfermería de Massachusetts se desplazó hasta Ávila para estudiar el formato y tratar de aplicarlo en Boston. Del mismo modo, representantes de la sanidad de Castilla y León viajarán durante los próximos días a Costa Rica, Colombia, Perú o México para explicar el modelo de Sacyl y ayudar a implantarlo. De hecho, ya se compartió el conocimiento con sanitarios de Uruguay y los primeros resultados vienen a confirmar que las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico también resultan efectivas en los sistemas sanitarios de América del Sur.