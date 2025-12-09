«Somos únicos en España» La asociación Tercios de Salamanca se prepara estos días para celebrar lo que será su quinto aniversario en junio de 2026

La asociación Tercios de Salamanca ultima los preparativos del que será su quinto aniversario en junio de 2026, un logro que pocos imaginaban cuando este proyecto nació casi de manera espontánea, como recuerdan sus integrantes. Todo comenzó con un pequeño grupo de amigos que participaron en una recreación en la ciudad y se convirtió al poco en una asociación que hoy reúne a 47 miembros.

Aunque esta asociación se registró administrativamente en el barrio Chamberí, su composición es muy diversa, «yo si soy del barrio», aclara Robert Bonal, vicepresidente, «pero también tenemos gente que no es ni de Salamanca, dos de Sevilla, gente de Madrid, dos de Badajoz, dos de Burgos y hasta de San Sebastián». La dirección en Chamberí responde únicamente a cuestiones administrativas y al uso compartido del centro municipal: «Compartimos espacio, pero somos asociaciones independientes», señala Dionisio presidente.

La junta directiva está formada por Dionisio García (presidente), Robert Bonal (vicepresidente), Alejandro Miranda (secretario), Francisco José Fortezza Zatarain (tesorero), y los vocales Juan Manuel Hueso y Pedro Manzano, este último responsable del taller de cuero. En su actividad diaria participan también colaboradores esenciales, como Eva, costurera del taller de vestuario renacentista, y el historiador José Vicente Ledesma, autor de ponencias y sesiones formativas.

El origen de la asociación fue completamente casual. «Participamos como amigos. Cuando terminamos aquel día cada uno se fue a su casa… y dijimos: ¿por qué no crear una asociación?», recuerda Robert, que estuvo en aquella primera llamada junto a Dionisio organizando la logística. «Éramos once o doce. No sabíamos ni cómo se hacía una asociación», añade el presidente. Su primer logotipo lo construyeron de forma totalmente artesanal: «Lo hicimos como los niños, con cartulinas sobre la mesa», recuerda Dionisio entre risas.

Con los años, Tercios de Salamanca se ha convertido en un referente regional de la recreación histórica. Su grupo representa a una compañía de infantería de los siglos XVI y XVII, con un rol muy específico: «Nuestro papel es la Guardia Imperial de Carlos I y Felipe II. Creo que somos los únicos de España que hacemos esta representación», explica el presidente.

La recreación está inspirada en la antigua presencia militar del presidio de Tejada, origen histórico de parte de su identidad. Solo en el último año han realizado 19 salidas oficiales, desde actos culturales y religiosos hasta recreaciones en distintas localidades de Castilla y León y Madrid. «Algo que empezó como una cosita informal… ni mucho menos esperábamos llegar a tanto», reconoce Robert.

Una de las claves del crecimiento ha sido la enorme capacidad de la asociación para fabricar su propio material. «Hay piezas de cuero que son difíciles de encontrar o muy caras, así que empecé a hacérmelas yo», explica Pedro Manzano, vocal y responsable del taller de guarnicionería. «La gente quiso aprender y acabamos montando un taller para que cada uno pueda fabricarse lo suyo». «Todo lo hacemos nosotros», señalan desde el grupo.

Ayer celebraron la patrona de España y de la infantería, la Inmaculada Concepción de la Virgen María con una comida tradicional.